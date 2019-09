Bierdurst und Sonnenschein: Maly eröffnet das Altstadtfest

49. Altstadtfest startet mit bestem Wetter - Reimer stach erstes Fass an - vor 40 Minuten

NÜRNBERG - Dicht drängten sich am Spätnachmittag die Zuschauer beim traditionellen Anstich des Nürnberger Altstadtfestes auf der Insel Schütt. 16 Brauereien waren mit von der Partie. Den Auftakt am Tucher-Fass machte Ice-Tigers-Kapitän Patrick Reimer.

Assistiert von Maskottchen Pucki rammte er den Zapfhahn nach vier Schlägen ins Fass. Auch die Nürnberger OB-Kandidaten Thorsten Brehm (SPD) und Marcus König (CSU) übten sich, ein Fass aufzumachen. Ersterer mit drei, Zweiterer mit zwei Schlägen.

Der Erlös des verkauften Gerstensaftes, der den Zapfenden nur so aus den Händen gerissen wurde, geht an den Verein Nürnberger Altstadtfest. Der stemmt die Ausrichtung ehrenamtlich, wofür Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly dem Vorsitzenden Michael Hagl dankte.

