Bierpreis auf dem Nürnberger Volksfest bleibt stabil

Geladene Gäste feierten bei der offiziellen Bierprobe von Tucher - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - Dieser Gerstensaft ist für den – hoffentlich dann immer noch warmen – Sommerausklang gerade das Richtige: Vollmundig-süffig und von honiggelber Farbe ist das Übersee-Bier aus dem Hause Tucher, das beim Nürnberger Herbstvolksfest als Festbier aus den Zapfhähnen rinnt. Und der Preis bleibt stabil.

Im Heilig-Geist-Spital wohnten geladene Gäste der traditionellen Bierprobe vor dem Nürnberger Herbstvolksfest bei. © Michael Matejka, NNZ



Im Heilig-Geist-Spital wohnten geladene Gäste der traditionellen Bierprobe vor dem Nürnberger Herbstvolksfest bei. Foto: Michael Matejka, NNZ



Los geht's auf dem Festplatz am Dutzendteich in diesem Jahr am Freitag, 23. August, gefeiert wird dann mit üppigem Programm bis 8. September. Zum Auftakt sticht Oberbürgermeister Ulrich Maly, nach einem Festzug, um 18 Uhr das offiziell erste Fass an.

Zum Testen und Vorkosten lud die Traditionsbrauerei aber bereits am Dienstag in den Hof des Heilig-Geist-Spitals ein. Geladene Gäste, darunter Vertreter der Schausteller und Wirte sowie aus der Politik und von verschiedenen Partnern, ließen sich den Sud mit einer Stammwürze von 12,8 Grad und 5,5 Prozent Alkohol schmecken. Einen "Tag des Bieres" wie zur Vorstellung des Jahreskruges im Frühjahr mit einem Spezialpreis gibt es im Herbst offiziell nicht.

Allerdings wollen verschiedene Wirte, die noch Krüge mit dem Sammelmotiv vorrätig haben, den gefüllten Jahreskrug noch einmal zum Kombipreis von 9,90 Euro anbieten. Ansonsten bleibt es - nach der Erhöhung im Frühjahr - beim Preis von 9,60 Euro für die Maß Festbier. "Und den halten wir auch nächstes Jahr", verspricht Festwirt Jürgen Papert.

Einen einheitlichen und von den Veranstaltern überwachten Bierpreis auf dem gesamten Platz - wie etwa beim Münchener Oktoberfest – gibt es in Nürnberg allerdings nicht. "Jeder Wirt kann seine Preise selbst kalkulieren und bestimmen", stellt Lorenz Kalb, der Vorsitzende des Süddeutschen Schaustellerverbands, klar. Allerdings wird der Preis im Festzelt durchaus als Orientierungsgröße wahrgenommen.

Bilderstrecke zum Thema Schlangen und Eispaläste: So war das Nürnberger Volksfest früher Da kommt Nostalgie auf: Verschnörkelt dekorierte Buden, ein Mann, der Scherenschnitte fertigt, eine Menschenzentrifuge. Bilder vom Nürnberger Volksfest vor 30, 40, 50 und mehr Jahren lassen dem Betrachter das Herz aufgehen. Nordbayern.de hat die schönsten Motive aus dem Archiv gekramt und sie hier zusammengestellt. Bilder, die eine ganze Epoche erzählen.



Wolfgang Heilig-Achneck