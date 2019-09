Mehr Glanz und Glamour in Nürnberg geht kaum: Der Opernball 2019 lockte auch in diesem Jahr wieder die Prominenz der Region an. Die Outfits waren extraklasse, aber auch das Ambiente konnte sich wirklich sehen lassen. Hier kommen die ersten Bilder!



Dagmar Wöhrl hat ihren Stylisten (nicht im Bild) zum Opernball mitgebracht, der den neuen Look kreiert hat. Mit dabei hatte sie aber auch ihren Mann, den Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl (links). © André De Geare