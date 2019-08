Bis spät in die Nacht: Sör gießt Nürnbergs Stadtbäume

Bewässert wird mit umfunktionierten Winterdienstfahrzeugen - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Früh am Morgen bis spät in die Nacht sind derzeit Mitarbeiter vom städtischen Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) mit Fahrzeugen unterwegs, um die Bäume in der Stadt zu gießen. Auch die Nürnberger werden zur Mithilfe aufgerufen.

Mithilfe von Fahrzeugen gießt Sör derzeit Nürnbergs Bäume. © Sör



Mithilfe von Fahrzeugen gießt Sör derzeit Nürnbergs Bäume. Foto: Sör



Am Mittwoch um 22.30 Uhr drehte ein Sör-Fahrzeug seine Runde im Nibelungenviertel nahe des Luitpoldhains und bewässerte die Bäume. Vier umfunktionierte Winterdienstfahrzeuge sind derzeit werktags pausenlos im Einsatz - schließlich setzt die Hitze auch den Schattenspendern zu.

Im Nibelungenviertel wurde zuletzt auch spät am Abend gegossen. © Mathieux Entreprix



Sör-Sprecher André Winkel: "Die Fahrzeuge sind in zwei Schichten unterwegs. Gestartet wird morgens gegen 7 Uhr - die Gießaktion geht bis etwa 23 Uhr." Sör geht von 28.000 Straßenbäumen im Stadtgebiet aus - und trotz aller Mühen kann der städtische Betrieb bestenfalls nur ein Drittel davon gießen. Dazu sagt Christian Vogel, Bürgermeister und Sör-Chef: "Zusätzlich vergeben wir Gießaufträge an externe Firmen."

Etwa 7000 Liter Wasser kann ein Sör-Bewässerungsfahrzeug pro Ladung aufnehmen - pro Baum sind etwa 200 Liter eingeplant. Die Stadt freut sich auch über die Mithilfe der Anwohner - auch wenn diese sicher nicht mal eben schnell 200 Liter gießen können. Doch Sör-Sprecher Winkel betont: "Jede Gießkanne der Bürger ist willkommen."

sme