Blaue Nacht in Nürnberg: 100.000 Besucher und XXL-Kunst

Alljährliches Spektakel verzauberte zum 20. Mal die Nürnberger City - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - Sie ist der alljährliche Höhepunkt im Nürnberger Kulturprogramm: Am Samstag strömten trotz durchwachsenem Wetter bis zu 100.000 Besucher zur Blauen Nacht. Von der Projektion an der Burg über bunte Farben am Rathaus bis zur illuminierten Lorenzkirche - wir haben alle Bilder, alle Infos, alle Geschichten. Das Event zum Nachlesen!