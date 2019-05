Blaue Nacht in Nürnberg: Straßensperrungen schon ab Freitag

Vorkehrungen sorgen für Einschränkungen - auch bei VAG-Fahrgästen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Kunst braucht Platz – und deshalb sind in der Blauen Nacht am Samstag und teilweise schon am Freitag auch einige Straßen gesperrt. Was Autofahrer und VAG-Gäste jetzt wissen müssen.

Die Lessingstraße ist von Freitagmorgen um 10 Uhr bis Sonntag um 14 Uhr gesperrt. Die Dr.-Kurt-Schumacher-Straße und der Kornmarkt sind am Samstag von 18 Uhr bis nachts um 1 Uhr gesperrt. Der Rathausplatz und die Burgstraße sind am Samstag ab 19 Uhr bis nachts um 2 Uhr gesperrt. Die Blaue Nacht hat auch Einfluss auf den Linienbusverkehr. Die Busse der Linien 36, 37, 46 und 47 enden am Samstag ab 19 Uhr an der Haltestelle "Rathaus" und fahren von der gegenüberliegenden Haltestelle "Rathaus" zu ihren jeweiligen Endstationen zurück.

Vorsicht: Viele Blaue-Nacht-Besucher flanieren in etlichen anderen Straßen, ohne dass diese gesperrt sein werden, etwa in der Spitalgasse. Das Projektbüro im Kulturreferat der Stadt empfiehlt den Besuch der Blauen Nacht zu Fuß, mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Blaue-Nacht-Ticket beinhaltet die Fahrberechtigung im gesamten VGN-Gebiet und gilt am Samstag ab 15 Uhr bis Betriebsschluss, inklusive NightLiner. Wer ein Premium-/Zwei-Tage-Ticket hat, kann heute (Freitag) ab 16 Uhr und am Samstag ab 15 Uhr jeweils bis Betriebsschluss, inklusive NightLiner, mit allen Nahverkehrsmittel des VGN fahren.

