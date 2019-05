BlauPause: Von Rot überrollt

Das Straßennetz wird langsam zum Red-Light-Destrict. Erfreulich für Radler. - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Hey, es tut sich was auf den Straßen, genauer gesagt: am Straßenrand. Hier wird Nürnberg gerade von Rot überrollt - sehr zur Freude der Radfahrer.

Alles frisch: Der neu angelegte Radweg am Beginn der Marienstraße. © Jo Seuß



Alles frisch: Der neu angelegte Radweg am Beginn der Marienstraße. Foto: Jo Seuß



Eigentlich sollte das Ganze ja schon vor zwei Jahren beginnen. Aber dann gab es einen Rückzieher im Stadtrat, der irgendwie am Geld festgemacht wurde. Folglich blieben die Nürnberger Straßen auch am Rand mausgrau und die weitgehend abgewetzten Radstreifen behielten ihren quasi farblosen Ton. Weshalb man sich nicht großartig zu wundern brauchte, dass sie permanent als Autoparkplatz verwendet wurden.

Neuer roter Teppich für Radfahrer: Ausgerollt wurde er kürzlich am Anfang der Marienstraße. © Foto: Jo Seuß



Neuer roter Teppich für Radfahrer: Ausgerollt wurde er kürzlich am Anfang der Marienstraße. Foto: Foto: Jo Seuß



Doch seit gut einem Monat passiert was. Ein roter Ruck geht durch die Stadt, was nicht politisch gemeint ist (mit einem SPD-Erfolg am Sonntag bei der Europa-Wahl rechnen auch nicht mal die kühnsten Optimisten unter den Sozialdemokraten). Vielmehr läuft ein Mix aus nüchterner Street-Art und unverhofft sinnlichem Straßentheater.

Im Klartext: Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum färbt einen Radstreifen nach dem nächsten rot ein. Unüberriechbar, unübersehbar und so unaufhaltsam, dass man das Gefühl hat: Diese Stadt wird schrittweise zu einem streifenartigen Red-Light-District. Was nett ist: Es werden diesmal keine superschmalen Teppiche für Radler ausgerollt, sondern extrabreite. Test folgt bei der Critical-Mass-Demo am Freitag, 31. Mai, 18 Uhr, ab Opernhaus.