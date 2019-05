Bleibt der Allersberger Tunnel für Autos gesperrt?

NÜRNBERG - Normalerweise läuft es doch so: Wegen Bauarbeiten muss irgendwo eine Strecke gesperrt werden, lange Staus bilden sich, Verkehrsteilnehmer fluchen und sind froh, wenn der Abschnitt endlich wieder frei ist. Beim Allersberger Tunnel ist es anders.

Es spricht einiges dafür, dass Autos und Motorräder künftig den Allersberger Tunnel nicht mehr passieren.



Es spricht einiges dafür, dass Autos und Motorräder künftig den Allersberger Tunnel nicht mehr passieren. Foto: Eduard Weigert



Hat es eigentlich jemand gemerkt? Seit Anfang März ist der Allersberger Tunnel für den motorisierten Verkehr gesperrt. Doch abweichend von anderen Baustellen – noch dazu in solch einer zentralen Lage –, scheint der Verkehr zu fließen und kaum einer nimmt so recht Notiz von der Sperre.

Das hat den Verkehrsclub Deutschland (VCD), Kreisverband Großraum Nürnberg, auf eine Idee gebracht: "Die derzeitige Sperrung des Fahrstreifens in der Allersberger Unterführung beweist: Die Strecke wird für den Kfz-Verkehr nicht benötigt", folgert Sprecher Berthold Söder .

Von Fußgängern und Radfahrern werde der Tunnel hingegen stark genutzt. Der Engpass, der dabei entsteht, ist bekannt. Immer wieder kommt es wegen des beschränkten Raumes zu ungewollten Kontakten. Hinzu kommt, dass der Tunnel gerade für Fußgänger nicht besonders attraktiv ist. Viele fühlen sich in der Dunkelheit unwohl. Für einige ist es ein Angstraum.

An dieser Situation wird sich nach dem Bau-Ende nichts ändern. Bei der aktuellen Maßnahme handelt es sich um Arbeiten der Main-Donau Netzgesellschaft. Rund 400 Meter Hochspannungskabel verlegt der Netzbetreiber zwischen der Einfahrt Hinterm Bahnhof und Willy-Brandt-Platz. Von der Einfahrt der Straße Hinterm Bahnhof durch den Allersberger Tunnel erfolgen die Arbeiten in offener Bauweise.

Während der gesamten Arbeiten ist die Durchfahrt durch den Allersberger Tunnel für Motorradfahrer sowie für Autos gesperrt, den Fußgängern steht die östliche Gehwegseite zur Verfügung, die Umleitung erfolgt über den Marientunnel. Die Buslinien 43 und 44 sowie der NightLiner N3 werden stadteinwärts durch den Marientunnel über die Bahnhofstraße und zum Hauptbahnhof umgeleitet. Nicht bedient werden dabei die Haltestellen Köhnstraße und Widhalmstraße.

Aktuell wird im Tunnel asphaltiert. Nach dem jetzigen Stand der Dinge sollen die Arbeiten bis spätestens Dienstag, 11. Juni, abgeschlossen sein, sagt eine Sprecherin der Main-Donau Netzgesellschaft auf Anfrage des Stadtanzeigers.

Bequeme Fahrradverbindung

Der Verkehrsclub Deutschland schlägt nun konkret vor, die überflüssige Kfz-Spur zu einer bequemen Fahrradverbindung umzubauen. Die Seitenräume können dann ganz den Fußgängern gehören und hell und freundlich gestaltet werden, heißt es in einer Mitteilung des VCD. Denn: "Fußgänger und Radfahrer verdienen weitere Förderung, dürfen aber nicht gegeneinander ausgespielt werden."

Die neue Radspur würde dann Bahnhofsplatz, Alt- und Nordstadt mit den Radrouten im Südosten verknüpfen. Ein Vorschlag, der die Zustimmung vom ADFC-Vorsitzenden Jens Ott findet: "Verbesserungen sind hier dringend notwendig", sagt er. Zumal mit einer steigenden Frequenz von Radfahrern zu rechnen sei. "Wenn das neue Fahrradparkhaus an der Südseite des Bahnhofs gebaut ist, dann werden die meisten Radler, die von der Wöhrder Wiese herkommen durch den Allersberger Tunnel fahren", prognostiziert er.

Die Grünen haben sich mit dem Vorschlag des VCD sofort angefreundet. Sie haben ihn nun uneingeschränkt als Antrag an die Verwaltung weiter gegeben. Die Stadt solle die Voraussetzung prüfen und über eine Möglichkeit, den neuen Radweg in das bestehende Netz zu integrieren, berichten.

Daniel Ulrich sieht in der Allersberger Unterführung einen "komplexen Tunnel" – aber der Baureferent macht Hoffnung: "Er hat das Potenzial, allein ÖPNV, Fußgängern und Radlern zu dienen." Problematisch sei eher eine komplette Neuorganisation der Ampeln und vieler Wege. "Wir prüfen gerade, ob das am Ende funktioniert." Unabhängig von dem Ergebnis schließt er sich an: "Die Idee an sich finde ich sehr sympathisch."

