Blick hinter Nürnbergs verschlossene Türen: Tag des offenen Denkmals

NÜRNBERG - Durch sonst verschlossene Türen treten, verborgene Orte aufsuchen und einen Tag lang auf den Spuren der Nürnberger Geschichte sein – beim Tag des offenen Denkmals am Sonntag entdeckten die Besucher Orte, die der Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich sind. Unter anderem führte der Weg sie in historische Schulgebäude und ein Jahrhunderte altes Kloster.

Das Johannes-Scharrer-Gymnasium mit seiner farbenprächtigen Fassade, das Jahrhunderte alte Dominikanerkloster in der Burggasse oder das Willstätter Gymnasium mit seiner historischen Verbindung zu Albrecht Dürer: Am Tag des offenen Denkmals durften die Nürnberger die geschichtsträchtigen Stätten ihrer Stadt von Nahem erleben. Hier sind die Denkmal-Fotos.

Wenn es draußen regnet, muss man eben eine Beschäftigung im Inneren finden: Das sagten sich auch zahlreiche Nürnberger am Sonntag. Glücklicherweise fand passend zum Regenwochenende der Tag des offenen Denkmals in der Frankenmetropole statt. So erhielten die Besucher Einblicke in Bauten wie das Willstätter Gymnasium, das Dominikanerkloster oder das Johannes-Scharrer-Gymnasium.