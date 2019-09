So sah die Bombe aus, auf die ein Bagger am Mittag des 29. Juli 2019 bei Arbeiten im Wöhrder See gestoßen ist. Der Businesstower musste evakuiert werden, auch der Luftraum über Nürnberg war für kurze Zeit gesperrt. Am frühen Abend wurde die Bombe erfolgreich entschärft. © ToMa