Was für ein grandioser Abend! Mit Wunderkerzen, stimmungsvollen Lichtern und einem Hochfeuerwerk ging das Klassik Open Air in Nürnberg am Sonntag ins große Finale. Als die Sonne unterging, erstrahlten im Luitpoldhain überall Kerzen. Zur Blauen Stunde lauschten rund 75.000 Besucher den Klängen der "Blue Notes". © Günter Distler