"Blume von Hawaii" ist Nürnbergs beliebteste Cocktail-Bar

Zweiter wurde beim nordbayern.de-Voting die "BMF Bar", dritter die Harlem Bar - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Sex On The Beach, Mojito oder Zombie - in Nürnbergs Gastroszene bieten sich die verschiedensten Variationen der Mischgetränke. Doch wo gibt es die besten Cocktails? Wir haben in unserem Voting den Sieger ermittelt.

Setzte sich gegen 18 andere Cocktail-Bars durch: Das Team der "Blume von Hawaii". (Links steht Marina Hochholzner, nordbayern.de), dann von links nach rechts: Paul Mekari, Franzi Hartmann, Zack Stingl und Felix Wolf.



Hier wird die Tiki-Kultur gelebt: In der "Blume von Hawaii" wird man von polynesischem Ambiente empfangen. Schirmchen an der Decke, Blumen an der Wand und Porträts mit Hawaii-Bezug – Inhaber Zack Stingl war es wichtig, eine lockere Atmosphäre für die Besucher seiner Bar zu schaffen. "Unsere Drinks sind in der Tiki-Kultur verwurzelt, mir war wichtig, dass die Bar das ausstrahlt", erzählt er.

Mit dem Sieg im großen nordbayern.de-Cocktailbar-Voting haben er und sein Team rund um Barchefin Franziska Hartmann, Paul Mekari und Felix Wolf überhaupt nicht gerechnet. "Wir freuen uns natürlich riesig, aber ernsthaft erwartet, dass eine kleine Bar in einer so abgelegenen Seitenstraße gewinnt, haben wir nicht." Zack vermutet, dass ihre treuen Stammgäste das Voting für sie entschieden haben. "Wir haben sogar regelmäßig Besucher aus Hawaii selbst. Sogar Tiki-Ikone Sven Kirsten, der den Stil in den 2000ern unter anderem auch für Deutschland wiederentdeckte, war schon einmal hier", berichtet Stingl.

Ihre Gäste hätten international für sie abgestimmt, behauptet er. Aus dem Sieg im nordbayern.de-Voting ziehen sie für sich die Bilanz, bisher alles richtig gemacht zu haben. Stingl und sein Team wissen aber, dass sie auch anderen zu danken haben: "Unsere Gäste sollen so fantastisch bleiben, wie sie sind. Wir möchten an dieser Stelle auch sagen, dass die Barszene in Nürnberg super ist. Wir alle haben ein gutes Verhältnis und wir wissen, dass die Konkurrenz sehr stark war."

mch