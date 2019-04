Bolzplatz-Aktion: Club-Profis packen Müllsack und Greifzange aus

Fußballer räumten zusammen mit Freiwilligen in Nürnberg auf - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Aufräumen mit dem Club! Zusammen mit den Profis Sebastian Kerk, Lukas Mühl und Enrico Valentini haben Freiwillige im Rahmen der Aktion "Spielräume" die Maiacher Grundschule aufgehübscht und gegraben, gemalt und Müll gesammelt. Für die Helfer brachte der Einsatz eine besondere Belohnung ein.

Sebastian Kerk lächelt zusammen mit Redakteurin Stefanie Taube in die Kamera - für die Aufräum-Aktion in der Grundschule haben beide die Greifzangen ausgepackt. © Tobias Klink



Sebastian Kerk lächelt zusammen mit Redakteurin Stefanie Taube in die Kamera - für die Aufräum-Aktion in der Grundschule haben beide die Greifzangen ausgepackt. Foto: Tobias Klink



Sie sind die Flügelzange. Im Stadion flankt Sebastian Kerk von links, Enrico Valentini von der rechten Seite. Am Donnerstag aber haben die zwei Fußballprofis des 1. FC Nürnberg die Flügel- gegen Greifzangen eingetauscht. Kerk und Valentini schlendern über das Gelände der Grundschule Maiach und verschwinden immer mal wieder zwischen Büschen oder hinter einem Baum. Sie suchen Müll, den sie mit den Greifzangen einsammeln.

Der Club räumt auf. Zusammen mit 500 Freiwilligen haben der 1. FC Nürnberg und die Sparkasse Nürnberg zwei Wochen lang Bolzplätze und Schulhöfe auf Vordermann gebracht und gereinigt. Obwohl Sebastian Kerk der Maiacher Grundschule ein gutes Zeugnis ausstellt. "Sehr sauber", urteilt der Clubprofi, der zugibt, nicht unbedingt einen grünen Daumen zu haben. Anders der Garten von Enrico Valentini, "der ist aufgeräumt".

Karten für´s Bayern-Spiel

Zum Beweis ist die Mülltüte des gebürtigen Nürnbergers schnell voll. Trainingsfrei bekommen Profis für die Sammelaktion nicht, die will Sebastian Kerk aber auch nicht haben, die Aktion seines Vereins findet der Fußballspieler, der sich in Nürnberg längst zuhause fühlt, gut. Und deshalb gerne in der Stadt anpackt. "Der Club ist eine Familie — und da hilft man zusammen."

Bilderstrecke zum Thema Aufräum-Aktion: Club-Profis putzen Schulhöfe und Bolzplätze Nürnbergs Bolzplätze sollen schöner werden, und darum zogen der Club, die Sparkasse Nürnberg und 500 Freiwilligen im April los und räumten auf. Zuletzt war die Maiacher Grundschule dran - hier griffen Sebastian Kerk und Enrico Valentini zur Greifzange brachten den Schulhof auf Vordermann.



So wie Tim (24) und Patrick (28). Sie übernehmen heute quasi die Rolle von Valentini und Kerk und grasen die Außenbahn ab. Am Rand des Schulhofs graben sie den Boden um, eine Hecke soll hier gepflanzt werden. Das bringt sie zwar 90 Minuten ins Schwitzen, der Lohn aber sind 90 Minuten im Stadion beim Spiel gegen Bayern München am Sonntag. "Das ist stark, weil es die Karten auch für so ein gutes Spiel gibt", sagt Patrick. An der Grundschule arbeitet er mit Tim als Team, beim Spiel werden sie nicht für dieselbe Mannschaft jubeln. Tim ist Bayernfan.

Helfer waren schnell gefunden

In Maiach ist das aber egal. Nach eineinhalb Stunden ist nicht nur das "Grüne Klassenzimmer" der Schule von Unkraut befreit, auf den Boden haben der dritte Club-Profi Lukas Mühl und Helfer Spiele aufgesprayt. Dass der Verein und die Sparkasse so schnell — nach 20 Stunden waren alle Plätze vergeben — so viele Helfer mobilisert haben, freut auch Michael Kläver. "Wir haben auch schon Ideen für weitere Aktionen mit dem Club", sagt das stellvertretende Vorstandsmitglied der Sparkasse. Auch der Kaufmännische Vorstand des 1. FC Nürnberg blickt in die Zukunft. Mit der Aktion "konnten wir der Jugend Räume schaffen, in denen wir zukünftig gemeinsam gestalten werden".