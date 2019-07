Bombenfund: Lauern weitere Blindgänger im Wöhrder See?

Bomber warfen explosive Fracht auf dem Areal des Naherholungsgebiets ab - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Wegen einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg mussten am Montag 2500 Menschen evakuiert werden, die Entschärfung gelang. Dass dort Blindgänger lauern könnten, damit hatte die Stadt gerechnet. Doch: Lauert auf dem Grund und an den Ufern des Sees weitere Gefahr?

Rostig, aber noch immer funktionsfähig: So sah die Bombe aus. © ToMa



Rostig, aber noch immer funktionsfähig: So sah die Bombe aus. Foto: ToMa



Vor fast exakt 50 Jahren wurde der Wöhrder See offiziell eröffnet. Der Weg zu dem Naherholungsgebiet, das das Areal heute ist, war steinig. 27,5 Millionen Euro verschlang die Errichtung des Stausees, der auch als Hochwasserschutz für die Innenstadt geplant war. Das Gelände bestand aus Flußauen und Auwald, viel Grün, viel Brachfläche, eine Bahnstrecke, die quer über die Felder verlief. Bagger rückten an und hoben den heutigen Grund des Sees aus. Ein gewaltiges Projekt, das Nürnberg veränderte. Aber eben auch eines, das jetzt bei der Umgestaltung Probleme macht.

Bilderstrecke zum Thema Der Wöhrder See von damals bis heute 1959 beschloss der Stadtrat den Wöhrder See zwischen Wöhrd und Erlenstegen für Erholungszwecke anzulegen. Er wird heute von der Stadtbevölkerung für Spaziergänge, Joggen, Bummeln und Fischen genutzt. In der Bildergalerie sehen Sie, wie der See entstanden ist.



So sah das Areal des heutigen Wöhrder Sees vor seiner Errichtung aus. Rechts ist die Bahnbrücke zu erkennen, die noch heute das Gewässer trennt. © NN-Archiv



So sah das Areal des heutigen Wöhrder Sees vor seiner Errichtung aus. Rechts ist die Bahnbrücke zu erkennen, die noch heute das Gewässer trennt. Foto: NN-Archiv



Am Montagvormittag grub ein Schwimmbagger die Überreste einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg aus. Der Blindgänger lag unweit der Gustav-Heinemann-Brücke im Uferschlamm des Sees - er ist das Bruchstück eines einst viel größeren Sprengkörpers. Rund 100 Kilogramm explosives Material lauerten aber noch immer in der Hülle. 2500 Anwohner mussten für die Entschärfung evakuiert werden, der Business Tower wurde geräumt, der Verkehr am Nürnberger Airport kurzzeitig eingestellt.

Legte Hochwasser den Sprengkörper frei?

Dass genau das passieren kann, das ahnten die Verantwortlichen der Stadt bereits während der Planungen. Der Bereich ist bekannt als Risikogebiet für Blindgänger. Deshalb werden dort auch speziell geschulte Arbeiter eingesetzt. Eigentlich ist es zwar unerklärlich, wie der Torso der britischen Fliegerbombe mitten in den See kam. Möglicherweise aber, das vermutet Ulrich Fitzthum, der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Nürnberg, ruhte der Sprengkörper über längere Zeit hinweg im Uferbereich. Es sei denkbar, dass er irgendwann durch ein Hochwasser freigelegt und dann allmählich immer weiter bugsiert wurde. Belastbare Erkenntnisse dazu gebe es aber nicht. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei der Anlegung des Sees diese Fliegerbombe übersehen worden ist", sagt Fitzthum.

Bilderstrecke zum Thema Bombe im Wöhrder See: "Zerscheller" aus Zweitem Weltkrieg gefunden Am Montagvormittag wurde bei Baggerarbeiten im Wöhrder See eine Bombe gefunden. Der Blindgänger mit 100 Kilogramm Sprengstoff wurde nahe der Gustav-Heinemann-Brücke aus dem Schlamm gezogen, Zünder und Detonator waren noch intakt. Ein Krisenstab war im Einsatz, das Gelände wurde im Umkreis von etwa 500 Metern evakuiert.



Gleichwohl könnten noch weitere Weltkriegs-Relikte im Schlamm des 52 Hektar großen Gewässer ruhen. Denn Magnetfeldmessungen über den gesamten Wasserbereich hinweg ergaben eine größere Zahl von Anomalien über den gesamten See verteilt. Dies seien aber lediglich Hinweise, dass an diesen Stellen irgendein Metallkörper liege, unterstreicht Fitzthum. Blindgänger sind das aber nicht zwangsläufig - es könnte sich auch um Radkappen, Metallpfosten oder ähnliches handeln.

Luftbilder helfen beim Wöhrder See nicht weiter

Bei den Luftangriffen der Alliierten auf die Nürnberger Innenstadt ab 1942 drehten die Bomber am Ende häufig nach Osten oder Süden ab. Sprengkörper, die dann noch an Bord waren, wurden abgeworfen, um mit möglichst wenig Gewicht auf den Rückflug zu gehen. Nicht wenige Fliegerbomben landeten deshalb östlich der Innenstadt, unter anderem im Bereich des heutigen Wöhrder Sees und dessen Umfeld.

Bilderstrecke zum Thema Blindgänger in der Region Nürnberg: Eine Chronik der Bombenfunde Alarmsirene und Bombenhagel: Spätestens seit 1941 bekamen die Nürnberger die Schrecken des Zweiten Weltkrieges hautnah zu spüren. Immer wieder drangen alliierte Flugzeugverbände in den Luftraum über der Noris ein, um die Stadt zu bombardieren. Der Krieg ist seit 1945 beendet, doch seine Zeugnisse liegen noch im Erdreich unter der Frankenmetropole begraben. Immer wieder tauchen bei Bauarbeiten und Erdrutschen verrostete Fliegerbomben auf.



Die Schadensdokumentation, die die Alliierten mit Luftbildern systematisch erstellten, hilft beim Wöhrder See nicht weiter. Das Gelände hat sich während der Arbeiten zwischen 1968 und 1981 massiv verändert. Blindgänger-Einschläge in den damals relativ weichen Boden würde man auf Luftbildern der Alliierten vermutlich kaum sehen, so Fitzthum. Normalerweise zeigen Krater und Erdhaufen, die auf den historischen Aufnahmen erkennbar sind, wo Blindgänger heute noch liegen könnten.

Bombenfund am Wöhrder See: Der Live-Ticker zum Nachlesen.

tig, tl