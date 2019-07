Bonez MC und RAF Camora kommen nach Nürnberg

Der Vorverkauf für das Event in der Arena Nürnberger Versicherung startet - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Die deutschsprachigen Rapper Bonez MC und RAF Camora machen auf ihrer Arena-Tournee erneut Halt in Nürnberg. Zuvor waren sie bereits auf der Rock-im-Park-Bühne gestanden.

Insgesamt 60 Millionen Mal wurden die Songs aus dem Album "Palmen aus Plastik 2" in der Veröffentlichungswoche in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestreamt – darunter alleine in Deutschland 50 Millionen Mal. Mit der gleichnamigen Arena-Tournee machen die Deutschrapper Bonez MC und RAF Camora auch Halt in Nürnberg. Mehr als 200.000 Tickets wurden für die Konzerte in Deutschland, Schweiz und Österreich verkauft.

Im November und Dezember 2019 legen Bonez MC & RAF Camora nun mit einer Zusatztour nach. Am 21. November 2019 kommen die beiden nach Nürnberg in die Arena Nürnberger Versicherung. Tickets gibt es hier.

vek