Bowlingcenter "Brunswick" schließt nach 55 Jahren seine Tore

Flachbauhalle soll abgerissen werden, um Wohnbaukomplex zu bauen - vor 0 Minuten

NÜRNBERG - Am kommenden Freitag gehen im Brunswick im Nürnberger Norden endgültig die Lichter aus und drehen sich die Disko-Kugeln nicht mehr. Dann ist nach mehr als 55 Jahren Schluss mit Bowlen an der Bayreuther Straße.

Für 3,5-Millionen Mark war der Komplex errichtet worden und lockte mit seinem 60er-Jahre-Charme Spieler aus der ganzen Region. © Steffen Eisenack



Für 3,5-Millionen Mark war der Komplex errichtet worden und lockte mit seinem 60er-Jahre-Charme Spieler aus der ganzen Region. Foto: Steffen Eisenack



Die 1963 errichtete Flachbauhalle soll abgerissen werden und dort ein Wohnbaukomplex entstehen. "Wir bedauern das sehr", sagt Stefan Frenkel, Geschäftsführer der Bowling World Germany GmbH in Berlin, die derzeit mit Nürnberg bundesweit zehn Hallen betreibt. "Nürnberg ist ein guter Standort", sagt er.

Das Bowling-Center der amerikanischen Brunswick Corporation war einst ein teures Unternehmen gewesen. Für 3,5-Millionen Mark war der Komplex errichtet worden und lockte mit seinem 60er-Jahre-Charme Spieler aus der ganzen Region. Aber erst 2004 wurde das Gebäude saniert und die Anlagen technisch modernisiert.

Seitdem war die Zeit dennoch ein Stück weit stehen geblieben. Anstatt Flachbildschirmen hängen wuchtige Monitore von den Decken und die Tablets auf den Tischen sind Kinder längst vergangener Generationen. Doch das schien Hobby- und Ligaspieler hier nie zu stören. "Die Halle war immer gut besucht", sagt auch die 21-jährige Viktoria am Check-in. Sie bedauert das Aus, wie viele Stammgäste. Doch die Bowling World Germany GmbH hat angekündigt, auf der Suche nach einem anderen Standort in Nürnberg zu sein. "Es soll hier für uns auch weitergehen", so Geschäftsführer Stefan Frenkel.

paul