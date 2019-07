Brand in Industriebetrieb im Südwesten Nürnbergs

Das Feuer konnte mittlerweile gelöscht werden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In einem Nürnberger Betrieb ist am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz warnte die Anwohner vor der Rauchgasentwicklung.

Am Donnerstag, gegen 18 Uhr, wurden die Einsatzkräfte zu einem Wertstoffhandel in der Duisburger Straße gerufen. Mehrere Holzpaletten waren in Brand geraten.

Vorsorglich wurden die Anwohner vor der Rauchgasentwicklung gewarnt und angehalten, die Fenster und Türen ihrer Wohnungen und Häuser zu schließen. Mittlerweile konnte die Feuerwehr Nürnberg den Brand löschen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

vek