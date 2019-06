Brandalarm in Nürnberger PSD-Bank: Mitarbeiter evakuiert

Etliche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten aus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Brandalarm in der PSD-Bank in Nürnberg sorgte am Freitagnachmittag für helle Aufregung: Etliche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten zum Willy-Brand-Platz aus. Alle Mitarbeiter mussten evakuiert werden.

Die Feuerwehr war am Freitagnachmittag mit mehreren Löschfahrzeugen vor Ort. Foto: Marina Hochholzner



Kurz vor 15 Uhr löste in der PSD-Bank am Willy-Brand-Platz aus noch ungeklärter Ursache die Brandmeldeanlage aus. Sofort verließen alle Mitarbeiter das Gebäude. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen an, auch die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Einsatzkräfte durchsuchten die Bankfiliale schließlich nach einem möglichen Feuer. Wie ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort berichtete, wurde nach ersten Erkenntnissen kein Brand festgestellt. Bereits nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Die Mitarbeiter konnten mittlerweile (Stand 15.50 Uhr) wieder in die PSD-Bank zurückkehren.

