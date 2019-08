Brandstiftungen in Nürnberger Asia-Restaurant: Täter gefasst

Der Mann soll jetzt einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Gleich zweimal - Anfang Mai und Ende Juli - brennt es in einer Nürnberger Gaststätte. Schon damals ermittelten die Beamten wegen Brandstiftung. Jetzt hat die Polizei einen 32-Jährigen festgenommen.

Anfang Mai und Ende Juli dieses Jahres ist in einer Gaststätte an der Staffelsteiner Straße jeweils in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben bald, dass die Brände absichtlich gelegt worden waren. Verletzt wurde dabei niemand, auch der Schaden war beide Male gering.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte sie nun einen 32- Jährigen festnehmen, der die Feuer gelegt haben soll. Der Mann wird nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der entscheidet, ob er in Haft muss. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen des Verdachts der besonders schweren Brandstiftung.

horn