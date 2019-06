BRK-Tweet: Sexueller Übergriff bei Rock im Park?

Frau hat Anschuldigungen wohl wieder zurückgezogen - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Ist es bei Rock im Park 2019 zu einem sexuellen Übergriff gekommen? Das hatte das Bayerische Rote Kreuz am Samstag auf Twitter vermeldet. Doch die Polizei ist sich nun nicht mehr so sicher, was wirklich passiert ist, denn die Frau hat ihre Anschuldigungen wohl zurückgenommen.

Die Hintergründe sind unklar, doch am Sonntagnachmittag berichtete das Bayerische Rote Kreuz auf Twitter, dass es bei Rock im Park zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein soll. Daraufhin hätten sich Seelsorger der Malteser um das Opfer gekümmert.

Am Rande der Pressekonferenz am Sonntag äußerte sich Herbert Donner von der Polizeiinspektion Nürnberg gegenüber einer Reporterin von nordbayern.de zu dem angeblichen Vorfall: Demnach sei man momentan nicht mehr sicher, ob die Tat wirklich passiert sei. Die Frau sei nach der Erstvernehmung und einem Bluttest erneut zur Polizei gekommen und habe etwas von einem Gemisch aus Alkohol und Marihuana erzählt. Zuerst soll sie den Beamten gegenüber von K.O.-Tropfen gesprochen haben. Sie habe ihre Anschuldigung demnach zurückgezogen. Ob die Frau nun tatsächlich unter dem Einfluss von K.O.-Tropfen stand, soll ein Bluttest zeigen, dessen Ergebnis in den kommenden Wochen erwartet wird.

Insgesamt, so Donner auf der Pressekonferenz, wurden drei Fälle von sexuellen Übergriffen angezeigt. Er weist darauf hin, dass unter den Begriff "sexueller Übergriff" allerdings verschiedenste Kategorien fallen - wie beispielsweise die sexuelle Belästigung, also beispielsweise das Grapschen. Diesen Anzeigen geht man nun nach. Doch in den Menschenmengen sei es oft schwierig einen Täter auszumachen. "Sie können sich sicher vorstellen, wie schwierig das ist, wenn sowas mitten in einem Live-Act mit 50.000 Leuten vor der Bühne passiert und dann angezeigt wird", so Donner. Außerdem würden oft auch Alkohol oder Drogen eine Rolle spielen.

Aufgrund eines sexuellen Übergriffs kam es zu einem #Einsatz für die Seelsorger der @malteserDE . Diese sind als reguläre Einsatzkräfte eingeteilt und werden im Bedarfsfall abgezogen. #rip2019 — Bay. Rotes Kreuz (@brkaktuell) 9. Juni 2019

als