Brückenfestival: Umsonst und draußen an der Pegnitz

Vielzahl an Bands und Musikstilen - Zwei Aftershow-Partys laden zum Feiern ein - vor 1 Minute

NÜRNBERG - Es ist das Open Air der Herzen und für alle, die in den Sommerferien nicht wegfahren wollen oder können: Am 9. und 10. August steigt auf den Pegnitzwiesen unter der Theodor-Heuss-Brücke das 19. Nürnberger Brückenfestival. Wir haben alle Infos zum Lineup und den Aftershow-Partys.

Seit 2001 gibt es das Nürnberger Brückenfestival. Anfangs waren nur wenige hundert Besucher vor Ort - mittlerweile wird es voll unter der Theodor-Heuss-Brücke. © Frank Schuh



Seit 2001 gibt es das Nürnberger Brückenfestival. Anfangs waren nur wenige hundert Besucher vor Ort - mittlerweile wird es voll unter der Theodor-Heuss-Brücke. Foto: Frank Schuh



Das Nürnberger Brückenfestival wird jedes Jahr ehrenamtlichen Team organisiert und zieht an zwei Tagen bis zu 30.000 Besucherinnen und Besucher an.

Am Freitag, 9. August, beginnt das Festival abends um 18 Uhr, am Samstag geht es schon um 15 Uhr los. Der Eintritt ist jeweils frei. Finanziert wird das Event hauptsächlich durch Getränkeeinnahmen, weswegen den Besuchern ans Herz gelegt wird, auf selbst mitgebrachte Flaschen zu verzichten.

Das Lineup des Brückenfestivals

Das Aufgebot ist wie immer spartenübergreifend, international und handverlesen. Unter anderem gibt es diesen Sommer

Okta Logue mit Psychedelic-Rock

The Angelcy mit Folk-Pop aus Israel

Der Rapper Black Milk

Bird Berlin auf seiner Abschiedstournee

Puts Marie mit Schweizer Folk-Rock

Punk von Emperor X

Steiner + Madlaina mit Folk-Pop

Indie-Pop von Cinemagraph

Synthesizer Sounds von Skull Sized Kingdoms

Club Fleur de Maio mit Afro-Brazil-Pop

Bilderstrecke zum Thema Haarschnitt, Massagen und Bands: Das Brückenfestival 2018 Zum 18. Mal war am Wiesengrund wieder Ausnahmezustand angesagt - im positiven Sinne. Das Brückenfestival, moderiert von Bird Berlin, öffnete seine Pforten für jung und alt und bot seinen Besuchern einen bunten Mix aus Musik, Spaß und Unterhaltung.



Oriental-Slow-House von Shkoon

Elektro-Beats von Soft Grid

Creative Jazz der Nürnberger Band Flut

Indiepop mit Yippie Yeah

Piano-Soul mit Fischer&Rabe

Owl Eye Ring mit Tribal-Folk

die christliche Popband Beatbetrieb

Philly Vanilly & The Girl Who Knows It’s True mit Elektro und Trash

den Alternative-Künstler Chris Imler

Gitarrenpop mit T. Kalsow

Die Ballkönigin mit Trash und Discohits

Qnoe mit Rap und Elektro

eine Lesung von Kabeljau & Dorsch

Aftershow-Partys

Gegen Mitternacht ist das Programm unter der Theodor-Heuss-Brücke vorbei, dafür geht es in der Desi und im MUZclub weiter. Am Freitag gibt es im MUZclub Musik von Beatbetrieb zu hören, am Abend darauf ist Die Ballkönigin mit Bird Berlin und Chris Civitillo am Start.

In der Desi treten am Freitag Philly Vanilly & The Girl Who Knows It’s True mit Elektro und Trash auf, Qnoe bringt am Samstag Rap und Elektro auf die Tanzfläche.

Die Theodor-Heuss-Brücke, unter der das Festival stattfindet, liegt in der Nähe des Westfriedhofs. © Roland Fengler



Die Theodor-Heuss-Brücke, unter der das Festival stattfindet, liegt in der Nähe des Westfriedhofs. Foto: Roland Fengler



Mit dem Auto zum Brückenfestival zu fahren wird von den Veranstaltern nicht empfohlen, da Parkplätze vor Ort rar sind.

Stattdessen kommt man zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Event. Die nahegelegenen Haltestellen sind Westfriedhof und Maximilianstraße.

anz, sima