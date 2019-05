Bunt und bequem: 20 Stühle für den Nürnberger Hauptmarkt

NÜRNBERG - Die 16 mausgrauen Alustühle und die nicht unumstrittenen Biertisch-Garnituren, die seit vergangenem Jahr auf dem Hauptmarkt stehen, bekommen ab dem 5. Juni Gesellschaft.

Buntes aus Norwegen: 20 dieser Stühle laden ab Juli zum Ausruhen ein. © Foto: Daniel Ulrich



Wie berichtet, wurde im Stadtplanungsamt schon eine ganze Weile nach Alternativen gesucht. Man könnte auch sagen: nach einem optischen Gegenentwurf zum eher rustikalen und von manchen als unpassend empfundenen Mobiliar des Nürnberger Marktamtes. Auch die SPD hatte schon länger einen "Bürgerstuhl" angeregt, der zum Niederlassen am Markt und anderswo einladen sollte.

Stapelbar und stabil

Sechs Designer-Stühle kamen in die engere Wahl, das nüchterne Modell "April Go" der norwegischen Firma Vestre holte am Ende den Sieg. Das rund 370 Euro teure Modell ist stapelbar, denn es soll abends zusammen mit all den anderen Sitzgelegenheiten weggeräumt werden. Dazu sei "April Go" nicht zu schwer und nicht zu leicht, strapazierfähig und dem Kopfsteinpflaster bestens gewachsen. Diese Vorzüge zählt Baureferent Daniel Ulrich auf, der dem feuerverzinkten Sitz eine große Zukunft prophezeit.

"Er könnte eines Tages auch auf dem Hans-Sachs-Platz und auf weiteren steinernen Plätzen der Stadt stehen", glaubt er. Doch vorher müsse das norwegische Design bei den Nutzern auf Gegenliebe stoßen. Offen bleibt, wie man die Sympathien der Nürnberger messen will. Vielleicht stimmen sie einfach mit den Füßen respektive mit dem Allerwertesten ab.

Modell im Stadtrat

Weil vorher die Beachvolleyballer den Hauptmarkt belegen und der Hersteller Lieferschwierigkeiten hat, werden die 20 Exemplare von "April Go" erst im Juni platziert. Heute begutachtet sie der Rechts- und Wirtschaftsausschuss des Stadtrats, morgen nimmt der Stadtforschungsausschuss das Modell zur Kenntnis.

