Busse und Bahnen der VAG schwächeln bei Hitzewellen

NÜRNBERG - Derzeit sind die Temperaturen etwas milder, aber die nächste Hitzewelle kommt bestimmt. Bei 40 Grad Außentemperatur stellen auch Fahrten im öffentlichen Nahverkehr kein Vergnügen dar. Die Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) verspricht Abhilfe – was die Straßenbahnen angeht, wird dies jedoch noch etwas dauern.

Bei dem Zug rechts handelt es sich zwar nicht um eine Variobahn, sondern um eine modernisierte Straßenbahn aus den 1990er Jahren – durch die abgedunkelten Scheiben sollen aber die Fahrgäste auch in dieser Bahn vor allzu viel Sonne geschützt werden.



Es waren nur einige Stationen, die NZ-Leser Stefan Barth bei einer der jüngsten Hitzewellen mit der Straßenbahnlinie 8 überbrücken wollte, aber die haben gereicht: "Ich war sofort patschnass. Das hatte Minimum 50 Grad in dem Wagen." Der 61-Jährige sorgt sich um Senioren, er denkt, dass diese die Bedingungen schwerlich aushalten. Seine 83-jährige Mutter zum Beispiel könnte ebenfalls bequem per Tram in die Innenstadt fahren, scheue aber die tropischen Temperaturen in den Bahnen: "Deswegen fährt sie lieber selbst mit ihrem Smart, der hat eine Klimaanlage." Und Barths Freundin wiederum klage sehr über die drückende Hitze im 65er Linienbus, berichtet er, mit dem sie von der Arbeit zu ihm fahre.

Zumindest hinsichtlich der Busse bessere sich die Situation aber einigermaßen zügig, verspricht Stefanie Dürrbeck von der VAG-Pressestelle. Alle seit 2012 in Betrieb genommenen Fahrzeuge seien klimatisiert. "Derzeit haben 102 von 181 Bussen eine Vollklimatisierung." Weitere 19 kämen noch in diesem Jahr hinzu. Regelmäßig würden ältere Gefährte ausgetauscht und durch neue mit Klimaanlage ersetzt – was jedoch nicht an der Klimaanlage liege, sondern daran, dass die Busse nach rund zwölf Jahren "am Ende ihrer Lebensdauer angelangt" seien. "Nach derzeitigem Stand der Planung gehen wir davon aus, dass wir 2024 die letzten Busse ohne Klimaanlage austauschen", schreibt Dürrbeck in ihrer Mitteilung auf NZ-Anfrage.

Bei den Straßenbahnen ist die Lage laut VAG um einiges schwieriger. Von 48 Gefährten haben demnach nur acht eine Klimatisierung, nämlich die 2008 in Betrieb genommenen Variobahnen. Zwar werde die VAG auch hier bei Neubestellungen Züge mit Klimaanlagen ordern, aber bei einer Nutzungsdauer von 40 Jahren werde sich der komplette Austausch noch hinziehen.

Die 40 Züge, die außer den Variobahnen im Einsatz sind, stammen aus den Jahren 1995 und 1999, als "Klimaanlagen für Straßenbahnen nicht Stand der Technik waren und serienmäßig nicht angeboten wurden", so Dürrbeck. Angesichts der extrem heißen Sommer der jüngeren Vergangenheit habe die VAG eine Nachrüstung "intensiv geprüft", letztlich aber fehle auf dem Dach der Platz für Klimageräte, und auch die Traglasten für diese Geräte seien nicht vorgesehen, die Bahnen könnten also auch aus Gewichtsgründen nicht nachträglich mit Klimaanlagen ausgestattet werden.

Immerhin verfügen die älteren Bahnen über Lüftungsanlagen, die aber der VAG zufolge den Spitzentemperaturen nicht immer gewachsen sind. Sie werden im Zuge der Erneuerungen der Züge überarbeitet, damit sie mehr Leistung erbringen, zudem sollen Wärmeschutzfolien an den Scheiben für Linderung sorgen.

Mehr Kraftstoffverbrauch

Letztlich aber wird Fahrgästen wie NZ-Leser Stefan Barth an 40-Grad-Tagen das Schwitzen beim Straßenbahnfahren kaum erspart bleiben, wenn sie nicht eine Variobahn erwischen.

Zumindest für die Fahrer schaffte die VAG aber Abhilfe. "Im Busbereich gibt es in jedem Bus ab Baujahr 2006 eine Fahrerklimaanlage." Was die Straßenbahnen betrifft, so haben neben der klimatisierten Variobahn auch die Züge des Baujahres 1999 eine Klimaanlage für den Fahrer. Die 1995 produzierten Züge bekommen Klimaanlagen für den Fahrer im Zuge der Runderneuerung, hier ist Dürrbeck zufolge ein Teil bereits nachgerüstet. "Im Interesse der Sicherheit gab es nur diese Entscheidung pro Fahrerklimaanlage", schreibt Dürrbeck, immerhin seien die Fahrer den Sonnenstrahlen während ihrer gesamten Dienstzeit ausgesetzt.

Die VAG macht in ihrem Schreiben auch darauf aufmerksam, dass es den Komfort der Klimaanlage "nicht ohne Nebenwirkungen" gibt und verweist auf den nötigen Kraftstoff. "Bei vollem Klimabetrieb haben wir in unseren Bussen bis zu vier Liter pro 100 Kilometer Mehrverbrauch." Das Gleiche sich zum Teil über das Jahr zwar aus, aber dennoch fiele die Umweltbilanz der Fahrzeuge ohne Klimaanlage besser aus, so die VAG.

