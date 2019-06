Was für ein Anblick: Im Nürnberger Stadionbad gab es am Samstag statt nackter Haut glänzende Oldtimer aus den 30er bis 70er Jahren zu bestaunen. Die Vintage Poolparty schickte die Nürnberger auf eine regelrechte Zeitreise: Neben den alten Schätzen lockte die passende Musik zum Boogie Woogie auf das Tanzparkett. © Michael Matejka

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Feiern mit Tradition: So war der Kärwa-Auftakt in Lohe! Das Wochenende steht in Lohe ganz im Zeichen der Kärwa: Selbst die Kleinen schmissen sich ins Gewand - denn hier wird Tradition groß geschrieben. Die Leutenbacher Musikanten sorgten schon am Freitag für einen glorreichen Auftakt, am Samstag heizen die "Moonlights" ein.

Fetzige Sounds: Rock-Kärwa bringt Gostenhof zum Beben Ein Stadtteil, viele Bands: Am Freitag fiel der Startschuss zur beliebten Rock-Kärwa in Gostenhof. Funk, Bluesrock und Rock´n´Roll ließen den Stadtteil erbeben - insgesamt neun Bands heizen den Besuchern noch bis Dienstag ein. Zusätzlich stand am Samstag in Goho das Stadtteilfest an. Wir haben die Bilder!

Drahtesel zum Schleuderpreis: Z-Bau rief zum Fahrrad-Flohmarkt Vintage ist voll im Trend: Und so lockte der Fahrrad-Flohmarkt am Z-Bau am Samstagnachmittag etliche Bike-Liebhaber nach Nürnberg. Im Angebot gab es neben Gebrauchträdern auch Klingeln, Reifen und sämtliche Ersatzteile. Wer genug vom tauschen und feilschen hatte, hatte Glück: Gleichzeitig stieg bei bestem Wetter nämlich am Z-Bau das Biergartenfest.