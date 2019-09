Christkinder aufgepasst: Die Bewerbungsfrist endet bald

Die glückliche Auserwählte bekleidet das Amt für zwei Jahre - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - Einmal Christkind sein und von der Frauenkirche zu den Menschen sprechen, mit Engelslöckchen und goldenem Gewandt: Wer das einmal erleben will muss nun beeilen, denn die Bewerbungsfrist endet am Dienstag, 24. September.

Für Rebecca Ammon wurde der Traum Realität, doch ihre Amtszeit endet. Ein neues Christkind wird sie ablösen. © Michael Matejka, NZ



Potentielle Nürnberger Christkinder müssen jetzt schnell sein: Die Bewerbungsfrist für das himmlischste aller Ehrenämter läuft bald ab. Nur noch wenige Tage bleiben Nürnbergerinnen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren, die mindestens 1,60 Meter groß sowie schwindel- und wetterfest sind, um sich für die Jahre 2019 und 2020 als neues Nürnberger Christkind zu bewerben.

Letzter Termin für den Eingang der Bewerbungsschreiben beim Presse- und Informationsamt der Stadt Nürnberg ist am kommenden Dienstag, 24. September. Die Schreiben müssen genaue Angaben zu den formalen Voraussetzungen (Wohnort in Nürnberg, Alter, Größe, Schwindel- und Wetterfestigkeit), einen Lebenslauf und ein Foto der Bewerberin enthalten.

Bilderstrecke zum Thema Aufregende Wahl zum Christkind: Rebecca Ammon im Medienrummel Nürnberg hat ein neues Christkind: Die 17-jährige Rebecca Ammon hat sich aus insgesamt 27 Bewerberinnen bis an die Spitze gekämpft und wird jetzt zwei Jahre lang das begehrte Amt tragen. Am Tag ihrer Wahl musste sich die Schülerin sämtlichen Medienvertretern zum Interview stellen und beim Fotoshooting glänzen. Ein anstregender Alltag beginnt.



Die Bewerbungen können entweder per Einschreiben an das Presse- und Informationsamt (Fünferplatz 2, 90403 Nürnberg) geschickt oder dort im Zimmer 201 persönlich abgegeben werden. Aus allen Einsendungen treffen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt zusammen mit Medienvertretern eine Vorauswahl von zwölf Bewerberinnen, die am 12. Oktober offiziell in dieser Zeitung vorgestellt werden. Ab dann kann jeder bis einschließlich 23. Oktober für seine Favoritin abstimmen. Die sechs Bewerberinnen mit den meisten Stimmen kommen in die Endauswahl, die am 30. Oktober stattfindet. tau

