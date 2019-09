Cocktail-Bar "Blume von Hawaii" schließt - aber nur vorerst

Ab Dienstag kann man die Barkeeper beim "Leertrinken" unterstützen - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Die "Blume von Hawaii", bekannt für ihre Tiki-Cocktails, schließt? Mit seinem Facebook-Post hat Thomas "Zack" Stingl schnell für großes Entsetzen gesorgt. Doch Cocktail-Freunde müssen nicht lange ohne die Nürnberger Drink-Institution auskommen.

Die kleine Bar im Rosental, die kürzlich auf von unseren Usern zu Nürnbergs beliebtester Bar gewählt wurde, wird zwar diesen Freitag zum letzten Mal öffnen - bevor sie "irgendwann im Herbst" in neue Räumlichkeiten zieht.

Wo, das will Zack, dem die ganze Aufregung auf Facebook Spaß zu machen scheint, (noch) nicht verraten. "Es bleibt der Name und es bleibt gemütlich", ist ihm zu entlocken. Und wir bleiben dran!

Ab Dienstag und bis Freitag Nacht kann man sich aber noch einmal durch die Cocktail-Karte trinken, in alten Zeiten schwelgen und auf neue anstoßen.

Bilderstrecke zum Thema

Gin Tonic, Caipirinha oder Moscow Mule - in Nürnbergs Gastroszene bieten sich die verschiedensten Variationen der Mischgetränke. Doch wo gibt es die besten? Wir haben in unserem Voting den Sieger ermittelt. So haben die Nürnberger abgestimmt!