Critical Mass in Nürnberg: Radler bremsen Autoverkehr aus

Kolonne radelte vom Opernhaus aus durch die Stadt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wie jeden letzten Freitag im Monat nahmen auch im August wieder zahlreiche Radfahrer an der Critical-Mass-Demonstration in Nürnberg teil. Mit ihren Drahteseln trafen sie sich am Opernhaus und ließen den Verkehr kurzfristig Richtung Innenstadt stocken.

Mit den Critical-Mass-Demonstrationen wollen Radfahrer vor allem auf ihre Rechte und Belange gegenüber dem Autoverkehr aufmerksam machen. Außerdem werben sie für eine CO2-freie Art der Fortbewegung in Deutschlands Innenstädten. Einige Teilnehmer setzten auch diesmal wieder auf bunte Kostüme oder auffallende Räder, um die Blicke der Passanten auf sich zu ziehen.

evo