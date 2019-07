CSD-Sonderführung im Tiergarten: Homosexualität im Tierreich

NÜRNBERG - Zum Christopher-Street-Day bietet der Tiergarten eine besondere Führung. Es geht um Homosexualität im Tierreich. Teilnehmer können sich auf einen seltenen Streifzug durch den Tiergarten begeben - und erleben, wie tolerant die Natur sein kann.

Bei mehr als 1500 Tierarten ist homosexuelles Verhalten bekannt - ob an Land, in der Luft oder im Wasser. So paaren sich bei den Giraffen auch mal zwei Männchen im Freiland. Auch sind schwule Pinguine oder Flamingos keine Seltenheit. Ähnliches wurde auch schon bei männlichen Delfinen beobachtet.

"Einige amouröse Kuriositäten" verspricht also die zweistündige Führung, die am Sonntag, 28. Juli, im Tiergarten geboten ist. Zoopädagoge Christian Dienemann klärt darin über Homosexualität im Tierreich auf. Los geht es um 11 und um 15 Uhr am Eingang, die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es fällt der reguläre Eintritt für den Tiergarten an.

