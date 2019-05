CSU fordert: Für jedes Baby in Nürnberg einen Baum pflanzen

NÜRNBERG - Die Stadt soll künftig jedes Jahr so viele Bäume pflanzen, wie Kinder geboren wurden. Eine entsprechende Selbstverpflichtung regt die CSU-Stadtratsfraktion an.

Auf diese Weise soll die Zahl der Ersatz- und Neupflanzungen deutlich erhöht werden. "Nahezu täglich müssen zurzeit Bäume an Straßen sowie in Parks und Grünflächen durch Sör gefällt werden", sagt Stadtrat Otto Heimbucher, der auch Vorsitzender der Kreisgruppe des Bund Naturschutz ist. Hauptursache seien die massiven Trockenschäden, die in den heißen Sommermonaten der vergangenen Jahre entstanden sind. Und Fraktionschef Marcus König, frischgebackener OB-Kandidat der CSU, ergänzt: "Ein neuer Baum für jedes neugeborene Kind in Nürnberg, das wäre eine Größenordnung, die wirklich etwas bewirkt."

Im vergangenen Jahr gab es 5553 Geburten in der Stadt.

nn