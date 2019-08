Schlechtes Wetter trübte den Besucheransturm nicht - es pilgerten am Samstag 50.000 Klassik-Fans in den Luitpoldhain, um den Nürnberger Symphonikern zu lauschen. "Europa über alle Grenzen" lautete das diesjährige Motto des Jahreskonzerts.

Trotz Regenschauer war am Samstag die Stimmung beim Nürnberger Yogafestival bestens. In hängenden Tüchern brachten sich die Teilnehmer in Position. Doch auch auf den Matten ging es mit Klassikern wie Krieger oder herabschauender Hund in die Dehnung.