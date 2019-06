Darum kreiste ein Hubschrauber über dem Wöhrder See

Herrenlose Kleidung entdeckt - Besitzer meldete sich bei Polizei - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Immer wieder kreiste ein Hubschrauber am Samstagnachmittag über die Wöhrder Wiese: Wie die Polizei berichtete, wurde herrenlose Kleidung am Ufer des Wöhrder Sees gefunden. Der Verdacht stand im Raum, dass jemand ertrunken war. Daher startete die Polizei eine intensive Suche aus der Luft.

Passanten alarmierten am Samstagnachmittag die Nürnberger Polizei, weil sie direkt am Ufer des Wöhrder Sees herrenlose Kleidung entdeckt hatten. Von dem Besitzer fehlte lange Zeit jede Spur. Da man befürchtete, dass der Besitzer der Kleidung im See verunglückt sein könnte, startete die Polizei eine intensive Suche nach dem Vermissten aus der Luft. Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Ein Mann meldete sich bei den Beamten, und erklärte dass ihm die Kleidung gehöre.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm