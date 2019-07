Das Bardentreffen-Wetter: Auf Hitze folgen Gewitter

Nach Hitze am Freitag wird eine Kaltluftfront erwartet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Beim Bardentreffen hat es schon alles gegeben: heiße und sonnige Tage, trübes Regenwetter sowie Blitz und Donner. Am 26. Juli geht das Open Air-Festival in der Nürnberger Innnestadt wieder los. Wir haben erste Wetterprognosen und Tipps für Besucher.

Bald ist wieder Bardentreffen in Nürnberg. Traditionell gibt es an diesem Wochenende nicht nur Wohlfühlwetter, sondern auch den einen oder anderen kräftigen Schauer. © Günter Distler



Vom 26. bis 28. Juli geht es wieder rund in der Nürnberger Altstadt: Beim Bardentreffen mit dem Motto "World Wild Accordion" spielen 90 Künstler auf acht Open Air-Bühnen, dazu kommen eine Vielzahl an Straßenmusikanten. Bei gutem Wetter könnten rund 200.000 Besucher zusammenkommen. Aber wie wird das Wetter denn?

Erste Prognosen sprechen von einem sehr heißen Freitag: Bis zu 36 Grad werden tagsüber erwartet. Zum Start des Bardentreffens um 17 Uhr hat es voraussichtlich immer noch 34 Grad - perfekt, um sich in der Stadt noch gemütlich ein Eis zu gönnen.

In der Nacht zum Samstag nähert sich allerdings eine Kaltluftfront, die auch in Nürnberg für Gewitter sorgen kann. Ob und wann sich ein Unwetter bildet, lässt sich schwer voraussagen. Besucher sollten also bereits am Freitag das Wetter im Blick haben und bei Blitz und Donner schnell Schutz suchen.

Für den Samstag und Sonntag gilt: Auch weiterhin kann es zu Gewittern kommen. Bei Höchsttemperaturen von 26 bis 28 Grad zeigt das Wetter sich launisch, mit Sonnenschein und Schauern im Wechsel.

Bardentreffen bei jedem Wetter: Redaktionstipps

Was also tun, um das Bardentreffen richtig genießen zu können? Eine Regenjacke oder ein Schirm ist Pflicht, damit Schlechtwetterphasen nicht zur verfrühten Heimkehr zwingen. Aber auch darüber hinaus kann etwas tun, um trotz der unsicheren Prognosen viel Spaß auf dem Festival zu haben.

Bei Regen: Zwar sind alle Bühnen des Bardentreffens Open Air-Bühnen, ein wenig Platz zum Unterstellen bietet aber der Kreuzigungshof, der am Samstag und Sonntag bespielt wird. Auch von einigen Cafés aus kann man den Straßenkünstlern gut lauschen.

Dass man auch bei Regen weiterfeiern kann, zeigen unsere Bilder aus dem Jahr 2016.

Bei Hitze: Genug Trinken ist wichtig. Trinkbrunnen zum Auffüllen von Flaschen gibt es am Hallplatz und in der Karolinenstraße nahe der Kreuzung Färberstraße. Abkühlen kann man sich nicht nur mit einem leckeren Eis, sondern auch in den U-Bahn-Stationen oder nach einem kleinen Fußmarsch an der Badebucht des Wöhrder Sees.

Bei Gewitter: Droht ein Unwetter, ist Baden natürlich keine Option. Auch ein paar andere Dinge sollte man vermeiden. Eine zu große Nähe zu Bühnen, Lautsprechertürmen, Fahnen- und Laternenmasten ist riskant, wenn es blitzt oder donnert. Stattdessen gilt es, Ruhe zu bewahren, und beispielsweise in umliegenden Gebäuden, U-Bahn-Stationen oder Bus und Bahn Schutz zu suchen. Sollte ein Gewitter drohen, geben die Veranstalter das über die Lautsprecher durch.

