Das erwartete Sie auf dem Nürnberger Altstadtfest 2019

Gemütliche Buden, Fischerstechen und verkaufsoffener Sonntag - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Es ist der Höhepunkt und gleichzeitig auch schöner Abschluss der sommerlichen Feste und Feiern in der Innenstadt. Vom 11. bis 23. September findet das Nürnberger Altstadtfest statt - heuer bereits zum 49. Mal. Neben dem Markt der Gastlichkeit mit Speis und Trank ist einiges an Programm geboten. Wir haben die Übersicht!

Bald fließt das Bier beim Altstadtfest wieder in Strömen. © Roland Fengler



Bald fließt das Bier beim Altstadtfest wieder in Strömen. Foto: Roland Fengler



Die Insel Schütt und der Hans-Sachs-Platz werden auch in diesem Jahr wieder den Rahmen für das Event in der Altstadt bilden. Von 11. bis 23. September 2019 warten dort auf dem so genannten Markt der Gastlichkeit wieder Gastwirte mit ihren gemütlichen Buden, schönen Sitzgelegenheiten im Freien und fränkischen wie internationalen Köstlichkeiten. 16 Festwirte auf der Insel Schütt und drei weitere am Hans-Sachs-Platz laden die Besucher des Altstadtfests zum Verweilen ein. Und zum Durchprobieren: Biersorten von 16 Brauereien werden angeboten.

Die Festhütten öffnen von Sonntag bis Donnerstag jeweils von 11 bis 23 Uhr. Von Freitag bis Samstag geht es abends eine halbe Stunde länger.

Altstadtfest für Kinder

Neben urigen Festhütten ist auf dem Altstadtfest einiges mehr geboten. An der Nonnengartenstraße neben dem Cinecitta gibt es einen Vergnügungspark mit Kinderkarussell, Ballons und Süßwarenständen. Geöffnet ist hier jeden Tag von 11 bis 23 Uhr.

Ein paar Schritte weiter, in der Ruine des Katharinenklosters, werden Konzerte und Theaterstücke dargeboten.

Das sind die Bilder vom Altstadtfest 2018!

Bilderstrecke zum Thema Mächtig Politprominenz am Start: Das Altstadtfest 2018 ist eröffnet! Los geht's! Seit Donnerstagabend ist das Altstadtfest auf der Insel Schütt eröffnet. Beim Anstechen gesichtet wurden neben Markus Söder auch OB Ulrich Maly, Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt, Stadtrat Sebastian Brehm sowie die Bundestagsabgeordneten Michael Frieser und Martin Burkert. Zum 47. Altstadtfest, das bis zum 25. September dauert, machen vier neue Wirte die Aufwartung, darunter Sternekoch Alexander Herrmann.



Programm-Highlights

Der traditionelle Festumzug vom Jakobsplatz zum Weißen Turm findet am Samstag, 14. September, statt. Um 12 Uhr marschieren die Teilnehmer los, darunter kostümierte Ritter, Blasmusikanten und Spielsmannszüge, Pferdegespanne und historische Tänzer.

Am Nachmittag geht es zwischen Agnesbrücke und Cinecittà-Steg beim Fischerstechen heiß her: Um 14 Uhr treten je zwei Teams auf schmalen Kähnen gegeneinander an. In jedem Boot sitzt ein Ruderer, der navigiert, und ein zweiter Mann, der mit einer Lanze aufrecht im Kahn steht. Dieser versucht, den Fischer des anderen Boots von Bord zu "stechen" - daher der Name Fischerstechen.

Bilderstrecke zum Thema Von Turm zu Turm: Großer Umzug beim Nürnberger Altstadtfest Von Postkutschen bis hin zu historischen Löschfahrzeugen, von Spielmannszug bis Blumenmädchen: Beim großen Umzug zum Nürnberger Altstadtfest war die halbe Innenstadt auf den Beinen. Der Zug führte vom Weißen Turm zum Schuldturm mitten durch die Fußgängerzone.



Der verkaufsoffene Sonntag am 15. September wird zudem wieder für volle Gassen sorgen. Vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Zwischen 13 und 18 Uhr öffnen die Geschäfte innerhalb der Stadtmauer ihre Türen.

Altstadtfest und Herbstmarkt begegnen sich vom 12. bis 23. September, wenn am Nürnberger Hauptmarkt etwa hundert Händler ihre Waren feilbieten: von Federweißem und Zwiebelkuchen über Haushaltswaren wie Geschirr, Körbe und Gardinen, bis zu Messer- und Scherenschleifern. Der Herbstmarkt öffnet täglich um 10 Uhr, so dass man vor Öffnung der Altstadtfest-Buden noch eine Runde über den Hauptmarkt drehen kann.

Am vorletzten Tag des Altstadtfests erwartet die Besucher ein Feuerwerk: Ab 21 Uhr wird am Sonntag, 22. September, die Nacht auf der hinteren Insel Schütt erhellt.

Weitere Informationen finden Sie unter altstadtfest-nue.de.

nn