Das Leben in Jobst ist beschaulich, aber nicht fad

Persönlicher Blick der NZ-Redakteure auf unser Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nürnberg wächst und wächst, Menschen ziehen hierher, immer mehr Babys kommen hier auf die Welt. Über 530 000 Bürger leben in Nürnberg, das sind fast 14 000 mehr als 2014. Wie lebt es sich in unserer großen Stadt? In dieser Serie erzählen Journalisten aus ihren heimischen Stadtteilen, von Ecken, von Kanten und davon, was Nürnberg liebenswert macht. Heute: St. Jobst.

St. Jobst ist ein Stadtteil mit viel Lebensqualität. Leider gibt es keinen Metzger mehr. Die Eisdiele, die in den Laden eingezogen ist, sorgt aber für Trost und neue Kontakte. © Stefan Hippel



Zwei Jahre wollte ich bleiben, mittlerweile sind es schon mehr als 20. Ich fand St. Jobst anfangs einfach langweilig. Ich kam aus der Südstadt und war Trubel gewohnt. Hier im Osten der Stadt ist alles nett und adrett, grün und ruhig. Heute weiß ich das zu schätzen.

Die Straßenbahn hält fast vor meiner Haustür, der Bus ebenfalls, mit dem Fahrrad brauche ich nur eine Viertelstunde zur Arbeit oder in die Altstadt. Die Pegnitz ist ganz in der Nähe, der Wöhrder See auch. Als ich jung war, wünschte ich mir sehnlichst eine Stammkneipe ums Eck. Die gibt es hier nicht, dafür aber gleich zwei Seniorenheime. Freunde witzeln gerne, dass ich sehr vorausschauend handle.

Wie es mit der Liebe oft so ist: Entweder endet sie irgendwann oder sie wächst. Meine Zuneigung zu St. Jobst hat stetig zugenommen. Ich finde, ich wohne in der schönsten Ecke der Stadt. Mit dem Fahrrad kann ich

ins Pegnitztal radeln, ich kann wunderbar am Fluss entlang spazieren gehen und zum Freibad gehe ich zu Fuß.

Schlitten fahren am Rechenberg

Die Stadt ist nah, die Natur auch. Auf der Wiese hinter unserem Haus lebt ein Hasenpärchen, das sich von uns Menschen beim Grasmümmeln nicht stören lässt. Jedes Jahr kommen Eichelhäher wieder zum Nestbauen, die Spatzen sind zahlreich und überfallen hordenartig unseren Balkon, wenn wir im Winter Futterstellen aufbauen. Und die Eichhörnchen demonstrieren uns, dass sie geschickte Fassadenkletterer sind. Wenn es genug Schnee gibt, können wir am Rechenberg Schlitten fahren. Wir lieben es, ganz früh morgens als Erste Spuren zu hinterlassen.

Längst ist es nicht mehr so ruhig wie früher, auch in Jobst wurden Baulücken geschlossen, wir Bewohner müssen enger zusammenrücklen. Nachts ist es lauter geworden, weil die Häuser näher beieinanderstehen und mehr Autos in Tiefgaragen verschwinden. Der Verkehr auf der Äußeren Sulzbacher Straße hat zugenommen. Die neuen Nachbarn haben viele Hunde mitgebracht. Die Kinderschar in unserem Viertel wächst, wenn auch leider nicht so schnell wie die Zahl der Haustiere. Zumindest gefühlt.

Zu Halloween sieht man verkleidete Mädchen und Jungen in kleinen Gruppen durch die Straßen ziehen, glücklich und mit reicher Beute ausgestattet. Die Bewohner der Mehrfamilienhäuser an der Dr.-Carlo-Schmid-Straße erwarten die kleinen Gespenster mit Vorfreude und statten sie mit Süßigkeiten aus.

Nette Nachbarn und eine Eisdiele als Treffpunkt

Einmal haben wir uns bei einem heftigen Gewitter triefend nass in einen Hauseingang geflüchtet. Die Bewohner, die uns im Treppenhaus fanden, versorgten uns mit Handtüchern und frischen T-Shirts. Sie hätten uns sogar Tee gekocht. So viel zum Thema anonyme Großstadt, dachte ich mir damals. Aber natürlich gibt es auch die Nachbarn, denen niemals ein Wort über die Lippen kommt. Grüßt man sie, zucken sie zusammen, als würde man sie mit einer Waffe bedrohen.

Das Gemeindeleben in St. Jobst ist rege, der Bürgerverein bringt sich aktiv ins Stadtgeschehen ein. Mit Arztpraxen und Geschäften ist der Stadtteil gut ausgestattet. Leider hat die kleine Metzgerei gegenüber der Straßenbahnstation dichtgemacht.

Im vergangenen Jahr ist dort nach langem Leerstand eine Eisdiele eingezogen – sie ist ein Glücksfall. Hier treffen sich alle Generationen. Gesprächsstoff findet sich leicht, denn der Chef überrascht gerne mit ausgefallenen Kreationen. Kürzlich war es Radler-Eis, danach Protein-Eis. Was wenig nachgefragt war, denn es bestand unter anderem aus Heuschrecken. Probiert haben wir es nicht.

Gabi Eisenack