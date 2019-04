Ein ganzes Jahr hieß es in der Kunsthalle "Off with the Show": Eine grundlegende Sanierung sorgte für die Zwangspause. Bevor am 28. Juni der Ausstellungsbetrieb wiedereröffnet wird, haben die Besucher der Blauen Nacht exklusiv die Gelegenheit, das Haus unter die Lupe zu nehmen. DJ, Architekturführungen, Kreativangebot und Bar inklusive. © Wilhelm Bauer