Das sind die Headliner bei Rock im Park 2020!

Punk, Metal und Rock: Veranstalter setzen auf brachiale Klänge - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - 25 Jahre Rock im Park: Das wollen die Veranstalter 2020 gebührend feiern - und geben die erste Bandwelle bekannt. Die drei Headliner sind alte Bekannte für die Rock-Community.

Das 25-jährige Jubiläum findet vom 5. bis 7. Juni 2020 auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg statt und lockt mit diesen international hochkarätigen Headlinern:

Die US-Alternative-Metaler von System Of A Down, die Punklegenden rund um Green Day-Sänger Billy Joe Armstrong und die Dänen-Rocker Volbeat sind die Zugpferde für das Rock-Publikum, das im kommenden Sommer nach Franken strömen wird.

Neben den Superstars treten viele weitere Bands auf: Billy Talent, Broilers, Korn, Disturbed, Deftones, The Offspring, Trailerpark, Bilderbuch, Weezer, Wanda, Alan Walker, Trettmann, Yungblud, Heaven Shall Burn, Powerwolf, Bosse, Of Mice & Men, Motionless In White und August Burns Red komplettieren das Programm.

Der Frühbucherpreis für das Kombiticket bei Rock im Park (Wochenend-Ticket, Campingplatz und Parken) beträgt 199 Euro. Diese Tickets sind bereits nahezu ausverkauft.

