Blitz und Donner rissen in der Nacht zum Mittwoch viele Nürnberger aus dem Schlaf. Die Gewitterfront bot aber nicht nur lautes Rumpeln, sondern auch einen spektakulären Nachthimmel. Die Bilder!

Wir haben einen historischen Rückblick mit Bildern aus dem August 1969 für Sie zusammengestellt. Klicken Sie sich durch und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Bis zum 23. August müssen sich die Nürnbergerinnen und Nürnbrger noch gedulden, dann beginnt das Herbstvolksfest. Ausgewählte Gäste durften am Dienstagabend schon das süffige Festbier von Tucher verkosten. Hier kommen die Bilder der Bierprobe im Heilig-Geist-Spital.

Wenn es unterhalb der Kaiserburg dunkel wird, sitzen an lauen Abenden oft 200 bis 300 Menschen quer durch die Generationen am Tiergärtnertorplatz auf dem Kopfsteinpflaster. Während viele Strahler die historischen Gebäude erleuchten, fangen die Leute an, miteinander zu reden. Von Gott und der Welt - und gern auch von vergangenen Zeiten. Und manche älteren Semester fühlen sich plötzlich wieder wie 17.