Noch ist es nicht offiziell eröffnet, das Altstadtfest 2019 in Nürnberg. Bevor es am Mittwoch, den 11. September 2019 losgeht, haben auf Einladung von "Sissy's Kuhstall" und dem Funkhaus zahlreiche Prominente am Vorabend das "Pre-Opening" gefeiert. Wir haben die Bilder!