Das steht an im August: Die Konzerttipps der Redaktion

NÜRNBERG - Container Love und Brückenfestival, Frank Turner und Jan Josef Liefers: Im August stehen in Nürnberg zahlreiche interessante Bands und Künstler auf den Bühnen der Stadt.

Auf dem Pressefoto noch hoch über den Dächern der Stadt, live in Nürnberg am Freitag, 9. August, auf einer der schönsten Freiluftbühnen der Stadt, dem Serenadenhof am Dutzendteich: Der Schauspieler Jan Josef Liefers (dritter von links) mit seiner Band Radio Doria. Die hat sich unter anderem dem Erbe der ostdeutschen Rockmusik verschrieben. Foto: PR © Foto: PR



Dass der Luitpoldhain als "Kunst"-Rasen nicht nur für die Klassik-Open-Airs taugt, sondern auch für andere Sorten von Musik ein starker Klangort ist, beweist das städtische Veranstaltungs-Juwel "Stars im Luitpoldhain". Zur "Night of Jazz and Friends" trommelt Schlagzeuger Wolfgang Haffner am 4. August Freunde wie Clueso, Max Mutzke, Bill Evans sowie die Dancefloor- und Rapspezialisten De-Phazz und Nightmares on Waxx zusammen. Alles im grünen Bereich, umsonst und draußen.

Wenn Barclay James Harvest in den Rückspiegel ihrer Karriere schauen, dann sehen sie: Ihre grauen Haare, dahinter aber ein halbes Jahrhundert selbstgezimmerten Classic-Rock. Im Rahmen ihrer "Retrospective"-Tour machen Lee Holroyd und Gefährten am 5. August Band-Inventur im Serenadenhof.

Der amerikanische Sänger Dave Hause kennt das Tourleben als Roadie wie als Rocker. Mit seiner Soloband, The Mermaid, eröffnet er am 6. August in Musik-Club Hirsch ein Feuerwerk aus Punk, Folk, Alternative und Americana.

Tatort-Star in Nürnberg

Athmosphärisch stark, inhaltlich frech und trotz der Magnetwirkung ein alljährlich wunderbar entspanntes Spektakel ist das Brückenfestival der Musikzentrale. Heuer findet die Sause unter der Theodor-Heuss-Brücke am 9. Und am 10. August statt. Natürlich wird Bird Berlin wieder in Badehosen die illustre Schar der 14 Rockformationen aus Israel, den USA, der Schweiz und aus Italien anmoderieren. Hurra, der Eintritt ist frei.

Unverfroren wechselt die amerikanisch-norwegische Formation Combichrist am 9. August im Musikclub Hirsch zwischen den Rockstilen.

Mit seiner Band The Sleeping Souls kommt der wütende Brite Frank Turner (Mitte) nach Nürnberg. Termin ist am Mittwoch, 14. August, im Löwensaal am Tiergarten.



Ebenfalls am 9. August macht Musiker und Krimi-Schauspieler Jan Josef Liefers mit seiner Band Radio Doria den Serenadenhof zum "Tatort" des deutschen Rocks.

Zwischen allen Kränen des Nürnberger Kanalhafens klingen am 10. August die Fracht-Rufe des Elektronik-Festivals Container Love. Ein Tag, drei Bühnen, und als Musikversorger treten unter anderem Bart Skils, Gregor Tresher, Oliver Huntemann und Pappenheimer auf.

Als Gitarrist von Bruce Springsteens E-Street-Band wurde Little Steven bekannt, längst hat er sich auch mit Projekten wie "Sun City", als Schauspieler und Aktivist einen Namen gemacht. Zum Zaubersommer – nichts anderes bedeutet der Titel seines neuen Albums "Summer of Sorcery" – lädt der passionierte Kopftuchträger am 13. August in den Serenadenhof.

Die Alben der New Yorker Progressive-Rockband Coheed and Cambria erzählen eine fortlaufende Science-Fiction-Saga. Wie solche Zukunftsmusik klingt, ist am 13. Juni im Musikclub Hirsch zu hören.

Woodstock-Jubiläum

Der Titel des neuen Albums von Frank Turner enthält dem Aufruf, höflicher zu sein ("Be more kind") – wird aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der charismatische Brite noch immer wütend losrocken kann. Wenn er am 14. August also mit seiner Rockkapelle The Sleeping Souls in den Löwensaal kommt, ist das wohl mehr als ein Höflichkeitsbesuch.

Zum 50-jährigen Jubiläum des Woodstock-Festivals gibt es ab 16. August nicht nur eine Ausstellung in der Egidienkirche zu sehen, am 18. August dürfen Freaks und Veteranen im Serenadenhof auch beim Woodstock-Rockmusical die – verbliebene – Mähne schütteln.

Brass Against covern mit Getute und Gebläse Songs von Rage against the Machine, sie haben inzwischen zudem Protestsongs von Künstlern wie Living Colour, Public Enemy, A tribe called Quest oder Kendrick Lamar drauf – am 19. August im Musikclub Hirsch.

"Fürchtet euch nicht" heißt das Tourprogramm des bayerischen Liedermachers, Fernsehmoderators und Kabarettisten Hannes Ringlstetter. Seinem Ruf ist am 20. August in den Serenadenhof folgen.

Er hat Welthits am Stück geschrieben, allerdings für andere. Doch seit ein paar Jahren tourt der britische Songwriter Albert Hammond auf eigene Faust – und tritt am 22. August im Serenadenhof auf.



Mit "It never rains in southern California" hat Albert Hammond einen der schönsten Sommersongs der Musikgeschichte geschrieben, aber auch als Autor von Hits wie "I don t wanna loose you" oder "One moment in Time" bewies der Mann Talent. Am 22. August spielt er im Serenadenhof aus seinem umfangreichen "Songbook" vor.

Vom Musikclub Hirsch in den Club Stereo wurde der Auftritt der Hiphoper Smif-n-Wessun verlegt. Geblieben ist der Termin: 23. August.

Einer von nur fünf Auftritten, den die Classic-Rock-Klassensprecher von Saga diesen Sommer absolvieren, findet am 29. August im Serenadenhof statt.

Klassik

Im Sommer- und Ferienmonat August liegt das klassische Konzertleben in Nürnberg weitgehend brach, ebenso wie die großen überregionalen Festivals lockt dann eben mal der Urlaub. Nur die nimmermüden Nürnberger Symphoniker bespielen noch den heimischen Strand, pardon – Luitpoldhain, und zwar am 3. August beim zweiten Klassik Open Air der Saison. "Europa über alle Grenzen" lautet das Motto. Von Wagners "Meistersinger"-Vorspiel und Pachelbels Kanon in D geht es dann weit über die Stadtgrenzen hinaus – zum Beispiel bis nach Italien (Verdi) oder Russland (Mussorgsky). Als Solist reist ein Trompeter an, es ist Sergei Nakariakov. Die Symphoniker werden dirigiert von Chefdirigent Kahchun Wong.

Dessen Vorgänger Alexander Shelley ist den Nürnberger Musikfreunden noch bestens in Erinnerung, am 6. August kommt er von seinen jetzigen Wirkungsstätten Ottawa und London auf eine Stippvisite in den Serenadenhof. Dort musiziert er aber nicht mit den Symphonikern, sondern dem Bundesjugendorchester – und zwar Werke zwischen Brahms und Gershwin.

