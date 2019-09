Das Volksfest mit - fast - allen Sinnen erleben

Führung mit dem blinden Erlebnispädagogen Hans Mühlbauer - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Debüt beim Volksfest: Der blinde Erlebnispädagoge Hans Mühlbauer und sein Hund Mickey luden erstmals zum "Blinddate", einer besonderen Führung über das Festgelände. Die Teilnehmer folgten den beiden in Zweiergruppen - je ein Partner mit verbundenen Augen.

Aus dem Lautsprecher ist nicht selten Peter Schillings Lied „Major Tom“ („Völlig losgelöst“) zu hören, wenn das Kettenkarussell in Fahrt kommt. Die Teilnehmer von „Blinddate“ fuhren mit verbundenen Augen mit. © Roland Fengler



Wenn er in den Urlaub fährt, berichtet Mühlbauer, werde er mitunter gefragt, was er denn dort will, wo er doch ohnehin nichts sehen könne – eine Frage, die ihn ärgert. Man könne auch mit den verbleibenden Sinnen viel erleben. An die rund zehn Zweierteams, die ihm folgen, appelliert er, sich auf das Herbstvolksfest als Fest der Sinne einzulassen: "Man kann schmecken, riechen, spüren." Mit dem Spüren fängt es an: An einer Losbude ziehen sich alle Teilnehmer die Augenbinde über, denn jeder bekommt einen Kleingewinn geschenkt und muss erraten, worum es sich denn handelt. Christina kommt relativ rasch dahinter, dass sie einen kleinen Wal nun ihr Eigen nennen darf. Ein anderer Teilnehmer tut sich dagegen etwas schwerer, bis er dahinterkommt, eine Trillerpfeife in der Hand zu haben.

Barbara Lauterbach, Hans Mühlbauer und Mickey. © Roland Fengler



Unweit wartet der Kettenflieger: Nun muss wieder die Hälfte der Gruppe die Binde lüften, denn es gilt, die jeweiligen Partner sicher über die Treppenstufen in Richtung der Schaukeln zu führen. Den Fahrspaß können dann alle im Dunkeln genießen. "Die Luftzüge täuschen total. Ich dachte, wir sind schon in der Luft, dabei war es noch gar nicht richtig losgegangen", erzählt Melanie später. Man erlebe die Fahrt mit verbundenen Augen ganz anders, sagt Stefan: "Es ist unbeschreiblich."

Auch beim Dosenwerfen dürfen sich die Teilnehmer von "Blinddate" versuchen. Die sehenden Partner geben Hinweise, ob die Richtung stimmt. Der treffsichere Mühlbauer räumt im zweiten Versuch sieben der zehn Dosen weg. Barbara Lauterbach vom Süddeutschen Schaustellerverband hatte dieIdee, den hauptberuflichen Physiotherapeuten für die Führung zu engagieren. Sie habe ihn zufällig kennengelernt und sei begeistert gewesen, was er trotz seiner Behinderung alles macht – so geht der 40-Jährige surfen.

Am XXL-Pommes-Stand von Jenny Förster können sich die Teilnehmer stärken – doch freilich nicht ohne erhöhten Schwierigkeitsgrad. "Passen Sie auf, dass sie sich keine Pommes in die Ohren stecken", rät Lauterbach. Wieder gilt es, im Dunkeln zu essen und zugleich die Geschmäcker der verschiedenen Soßen zu erraten – was vielen gelingt.

Die letzte Station vor dem Biergarten- Ausklang ist die Fahrt in der Geisterbahn, die manche Teilnehmer sogar als noch grusliger empfinden, weil man nicht sieht, was auf einen zukommt und was einen berührt. Mühlbauer gibt in diesem Kontext den Tipp, blinde Menschen, denen man helfen will, nie ohne vorherige Ansprache anzufassen. Zudem klärt er die Teilnehmer darüber auf, wie man als Blinder Münzen oder Scheine voneinander unterscheiden kann. Nicht nur die Größe der Geldstücke ist entscheidend, sondern auch die Beschaffenheit des Randes: "Das 50-Cent-Stück ist geriffelt, das 20-Cent-Stück ist glatt und hat Kerben." Die zwischen 13 und 71 Jahre alten Teilnehmer verabschieden Mühlbauer mit viel Applaus.

Dosenwerfen mit verbundenen Augen: Der Partner muss helfen, damit die Richtung stimmt. © Roland Fengler



Da der Pädagoge bei der Führung sehr von Lauterbach unterstützt wird, hat Hund Mickey einen entspannten Nachmittag. Bei dem Vierjährigen handelt es um einen sogenannten Labradoodle. "Der Papa ist ein Königspudel, die Mama ein Labrador Retriever", sagt Mühlbauer. Labradore sind gute Blindenführhunde, aber nichts für Halter mit Haarallergie – deswegen erfolgte die Kreuzung mit den Pudeln, die keinem Fellwechsel unterliegen. Man kann viel lernen bei einem "Blinddate".

Marco Puschner