Demo bremst am Sonntag Verkehr in Innenstadt aus

Verkehrsteilnehmer sollen Aufzugstrecken weiträumig umfahren - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Autofahrer aufgepasst: Wegen der Demo "Solidarität statt Privilegien. Die Kunst ist frei" müssen am Sonntag in der Nürnberger Innenstadt mehrere Straßen gesperrt werden. Die Polizei rechnet mit größeren Verkehrsbehinderungen.

Am Sonntag findet in Nürnberg eine Versammlung mit anschließendem Aufzug zum Thema "Solidarität statt Privilegien. Die Kunst ist frei" statt. Die Polizei gibt Verkehrshinweise. Die Versammlung beginnt gegen 12 Uhr mit der Auftaktkundgebung am Richard-Wagner-Platz.

Anschließend ist ein Aufzug auf folgender Wegstrecke geplant: Richard-Wagner-Platz – Frauentorgraben – Bahnhofsplatz – Bahnhofstraße – Marienstraße – Willy-Brandt-Platz (Zwischenkundgebung) – Lorenzer Straße – Lorenzer Platz – Lorenzkirche.

Hier endet die Versammlung voraussichtlich gegen 16 Uhr mit der Schlusskundgebung. Aufgrund des Aufzuges kommt es zu temporären Verkehrssperrungen. Deshalb kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der Polizeieinsatzkräfte zu beachten und die Aufzugstrecke bzw. die Kundgebungsorte im relevanten Zeitraum weiträumig zu umfahren.

jule/jm