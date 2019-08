Deshalb gießt Sör Bäume auch im strömenden Regen

NÜRNBERG - Es war ein kurioses Bild, das sich am Mittwoch bot: In Schweinau war im Auftrag von Sör ein Wagen unterwegs, der die Bäume in der Geisseestraße gießen sollte - und das mitten im strömenden Regen. Eine Ressourcenverschwendung ist das laut Sör jedoch nicht, sondern hat eine ganz simple Erklärung.

Trotz starker Regenfälle hat Sör am Mittwoch in Schweinau Bäume bewässert. © Alexander Aulila



Stundenlange Regenfälle haben am Mittwoch für Überschwemmungen in der Region gesorgt. Auch in Nürnberg haben die Wassermassen ihre Spuren hinterlassen, in Zerzabelshof lief etwa eine Unterführung voll. Für die Bäume der Stadt, die zuletzt unter Hitze und Trockenheit gelitten hatten, eine willkommene Erfrischung. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) war in den vergangenen Wochen immer wieder mit Wagen unterwegs, um die Stadtbäume zu gießen - teils bis in die Nacht hinein.

Doch auch am nassen Mittwoch waren die Fahrzeuge im Stadtgebiet auf Tour und gossen im strömenden Regen Bäume, beispielsweise in der Geisseestraße in Schweinau. Der Grund dafür ist denkbar simpel, wie Sör gegenüber den Nürnberger Nachrichten erklärte: "Selbst bei Starkregen fließt das Wasser eher in die Straßen als in die Baumscheiben", betont Sprecherin Ulrike Goeken-Haidl. Demzufolge reicht der Regen einfach nicht, weshalb zusätzlich nachgeholfen wird. Bereits im Mai hatten Anwohner in der Schloßstraße in Gleißhammer beobachtet, wie Sör trotz Starkregen Bäume wässerte. Erst nach "zwei bis drei Wochen Dauerregen am Stück" ist ein zusätzliches Gießen nicht mehr nötig.

