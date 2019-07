Auch am Sonntag brachte das Bardentreffen wieder buntes Treiben in der Nürnberger Innenstadt mit sich. Da waren nicht nur die Besuchermassen, sondern auch das Nürnberger Akkordeonorchester, Jaune Toujour, Ayom, Berywam und Imarhan - um nur einige zu nennen. Aber sehen Sie am besten selbst! © Stefan Hippel