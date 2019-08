Wenn es unterhalb der Kaiserburg dunkel wird, sitzen an lauen Abenden oft 200 bis 300 Menschen quer durch die Generationen am Tiergärtnertorplatz auf dem Kopfsteinpflaster. Während viele Strahler die historischen Gebäude erleuchten, fangen die Leute an, miteinander zu reden. Von Gott und der Welt - und gern auch von vergangenen Zeiten. Und manche älteren Semester fühlen sich plötzlich wieder wie 17.