Die Kelly Family kommt nach Nürnberg - und das ist der Termin

Neue Tour mit 41 Stopps - Vorverkauf läuft bereits - vor 11 Minuten

NÜRNBERG - Sie füllen noch immer die großen Hallen Deutschlands: Die Kelly Family holte vor gut zwei Jahren zum Comeback aus - und schlug wie bereits in den 90er Jahren ein. Noch in diesem Jahr brechen die Folk-Rocker zu einer neuen Tour auf - und kommen 2020 nach Nürnberg.

Am 25. Oktober soll ein neues Album der Kelly Family erscheinen. Foto: dpa



Gleich 41 Stopps plant die Kelly Family auf ihrer neuen Tour, die nach Angaben der Musiker "eine unvergessliche" werden soll. Los geht es in der heimlichen Heimat der Familie, in Köln, wo einige Mitglieder der Band wohnen. Mit der Lanxess-Arena spielt die Kelly Family dabei in einer der größten Hallen der Republik - und will auch auf den weiteren Stationen jede Menge Publikum anziehen.

Am 24. Januar, auch das geht aus der Ankündigung der Tour hervor, machen die irischen Folk-Rocker dabei Halt in Nürnberg. Sie werden in der Arena Nürnberger Versicherung vor Tausenden Zuschauern spielen. Die Tickets für das Konzert können Sie hier kaufen!

Hier gibt's die Bilder vom Kelly-Gastspiel im Januar 2018: