Dieses Brautmoden-Atelier verkauft Secondhand-Kleider

Neue Liebe für gebrauchte Brautkleider gesucht

NÜRNBERG - In ihnen steckt jede Menge Arbeit und sie werden teuer verkauft – und doch werden Brautkleider nur einen Tag lang ausgeführt, danach hängen sie im Schrank. Schade eigentlich – das dachten sich auch Saskia Hamann und Andreas Wagner. Gerade haben die beiden in Nürnberg einen Secondhand-Shop für Brautkleider eröffnet. Die NZ hat sich bei "Kleider machen Bräute" umgeschaut.

Saskia Hamann und Andreas Wagner helfen Bräuten dabei, ihre getragenen Kleider nicht im Schrank verstauben zu lassen. Foto: Foto: Julia Vogl



Klar: Im Hinterhof kaufen Bräute ihren Traum in Weiß normalerweise nicht. Aber: Betritt man das Atelier, das Saskia Hamann und Andreas Wagner gerade in einem Hinterhof in der Goethestraße 21 im Stadtteil Maxfeld eingerichtet haben, dann fühlt man sich wie im Brautkleid-Himmel. Mehr als 200 Roben aus Tüll, Chiffon, Spitze und Seide warten hier mit Perlen und Glitzersteinchen fein bestickt darauf, einer Braut den Tag zu verschönern. Dass sie schon einmal getragen wurden, sieht man den Kleidern nicht an. Frisch geprüft und gereinigt bekommt man sein Traumkleid hier für etwa 50 bis 60 Prozent des ursprünglichen Preises. So ist auch das Designerkleid erschwinglich, das man sich in einem anderen Laden vielleicht nicht leisten kann. Wenn man Glück hat, dann ist sogar noch eine Karte der Vorbesitzerin dabei, die der neuen Braut einen ebenso schönen Tag mit dem Kleid wünscht, wie sie ihn erleben durfte.

"Den Bräuten geht es oft gar nicht so sehr um den Verkauf", sagt Wagner. Die Vorbesitzerinnen wollen meist ganz bewusst auch anderen Frauen eine schöne Zeit ermöglichen. "Die Geschichte des Kleides soll weitererzählt werden", sagt Wagner. Und: Es geht auch um die Schonung von Ressourcen. Und zwar nicht nur beim Budget, das manche Bräute lieber in gutes Essen und eine tolle Location investieren, sondern auch beim Klima.

Für Wagner ist die Geschäftsidee mit den gebrauchten Brautkleidern nicht neu. Auch seine Mutter – die in den 90er Jahren selbst in einem gebrauchten Kleid geheiratet hat – hat schon welche verkauft. In Westmittelfranken war das. Er ist damals immer ans Telefon, wenn sich eine Kundin gemeldet hat. "Da hab ich mir gedacht: So etwas bräuchte es in einer größeren Stadt und mit einem moderneren Anstrich auch." Gesagt, getan. Im September 2018 hat er mit Modedesignerin Saskia Hamann ein Atelier in Fürth eröffnet. Eigentlich nur, um den bereits bestehenden Online-Shop mit gebrauchten Brautroben von dort aus zu betreiben. "Dann haben wir aber entschieden, dort auch Kleider zu verkaufen", sagt Hamann. Der Erfolg gab ihnen recht. "Wir wurden fast schon überrannt", sagt Hamann.

Einige Roben wurden noch nie getragen

Jetzt haben die beiden ihr Atelier nach Nürnberg verlegt. Von Kleidergröße 32 bis 52 gibt es hier derzeit Roben. "Wir wollen künftig noch mehr große Größen anbieten", sagt Hamann. Schließlich könne jede Frau ein Kleid finden, in dem sie sich toll fühlt und auch toll aussieht. "Da geht es auch um Female Empowerment", sagt sie.

Und so kommen die beiden an die gebrauchten Roben: Wer sich von seinem Kleid trennen möchte, der füllt einfach ein Online-Formular aus. Saskia Hamann und Andreas Wagner überlegen dann, ob das Kleid vielleicht eines ist, in das sich eine andere Braut verlieben kann. Wenn ja, schicken sie ein Angebot und die Vorbesitzerin schickt das Kleid per Paket.

Apropos Paket: Wer aktuell ein Kleid sucht, der kann sich auch welche auf der Homepage der beiden aussuchen und nach Hause schicken lassen. Hamann und Wagner packen die drei Wunschkleider dann zusammen und schicken sie der künftigen Braut dann samt Knabbereien und Sekt zu. Entscheidet die sich für eines der Kleider, werden die 40 Euro Gebühr beim Kaufpreis freilich wieder gutgeschrieben.

"Wir wollen, dass sich die Bräute wohlfühlen", sagt Saskia. Deswegen setze man die Frauen auch nicht unter Druck, wie das in manchen anderen Geschäften passiert. Da passiert es nämlich mitunter auch, dass sich Bräute für ein Kleid entscheiden, das ihnen dann aber doch nicht so gut gefällt, sie es aber nicht umtauschen können. Auch solche Kleider landen bei "Kleider Machen Bräute". Manchmal kommt aber auch eine Schwangerschaft dazwischen und das Traumkleid passt nicht mehr. So kommt es, dass etwa fünf Prozent der Kleider zwar gebraucht, aber ungetragen sind. Und manche Kleider, die wie neu auf den Bügeln kommen, fast schon Stammgäste in dem Geschäft sind. Saskia zeigt ein Kleid, dass bereits zwei Hochzeiten mitgemacht hat. Jetzt wartet es an der Goethestraße auf Hochzeit Nummer drei.

Julia Vogl