Vintage ist voll im Trend: Und so lockte der Fahrrad-Flohmarkt am Z-Bau am Samstagnachmittag etliche Bike-Liebhaber nach Nürnberg. Im Angebot gab es neben Gebrauchträdern auch Klingeln, Reifen und sämtliche Ersatzteile. Wer genug vom tauschen und feilschen hatte, hatte Glück: Gleichzeitig stieg bei bestem Wetter nämlich am Z-Bau das Biergartenfest. © Athina Tsimplostefanaki