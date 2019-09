Wir haben einen historischen Rückblick mit Bildern aus dem September 1969 für Sie zusammengestellt. Klicken Sie sich durch und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Landwirtschaft kann richtig sexy sein! Für den neuen "Knoblauchslandkalender" hat Fotografin Heike Beyerlein aus Wendelstein zwölf Frauen aus dem Knoblauchsland in Szene gesetzt. Der etwas andere Kalender verzückt in diesem Jahr durch ein Zusammenspiel aufreizender Damen, in unschuldig-wirkend weißen Dessous, sowie knackigem Gemüse und kerniger Holzarbeit!