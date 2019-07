Drogenkontrolle im Hauptbahnhof: Biss-Attacke gegen Polizei

36-Jähriger hatte Rauschmittel-Plomben im Mund - Drei Beamte verletzt - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Eine Drogenkontrolle im Nürnberger Hauptbahnhof endete am Montagnachmittag mit drei verletzten Polizisten. Eine Streife durchsuchte einen 36-Jährigen und entdeckte Plomben in seinem Mund - sie waren gefüllt mit Rauschmitteln. Doch die Beamten entdeckten noch mehr.

Was mit einer normalen Personenkontrolle begann, entwickelte sich am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr im Nürnberger Hauptbahnhof zu einem größeren Einsatz. Beamte entdeckten im Mund eines 36-Jährigen mehrere Plomben, sie waren gefüllt mit Drogen. Die Handschellen klickten, doch der Mann wollte nicht aufgeben und begann plötzlich, so teilt es das Präsidium Mittelfranken mit, um sich zu schlagen. Er habe "erheblichen Widerstand" geleistet und "dabei sogar versucht, einen Beamten zu beißen". Mehrere Polizisten seien notwendig gewesen, um den mutmaßlichen Dealer zu überwältigen und zu fesseln.

Bei der Durchsuchng des Mannes entdeckte die Streife aber noch mehr. Er hatte ein sogenanntes Einhandmesser bei sich sowie ein Nunchaku, eine japanische Würgewaffe, bei sich - beide Gegenstände sind nach dem Waffenrecht verboten. Sie wurden sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 36-Jährigen an. Dort traf die Polizei auf eine weitere Person, die ebenfalls im Besitz von Drogen war. Eine kleinere Menge Heroin, die ebenfalls in der Wohnung gefunden wurde, konnte man dem Mann vom Hauptbahnhof zuordnen, so die Polizei.

Drei Beamte wurden bei dem Einsatz insgesamt verletzt, sie blieben aber weiterhin dienstfähig. Gegen den 36-Jährigen laufen jetzt gleich mehrere Verfahren. Es geht um Widerstand und tätlichen Angriff auf Polizeibeamte sowie Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz.

