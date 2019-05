"Du bist mein Leben": Kind verliert Liebeserklärung an Papa

NÜRNBERG

NÜRNBERG - Kindermund tut Wahrheit kund - und in diesem Fall ist die Wahrheit eine zuckersüße Liebeserklärung an den Papa, die NN-Redakteur Andreas Franke in die Hände fiel.

Dieser mit viel Herzblut geschriebene Brief lag einfach auf der Straße. © Ute Franke



Wir haben in der Redaktion überlegt, ob wir etwas zum Vatertag machen sollen, und wenn ja: was? Und da kam uns eine Vatertags-Geschichte quasi zugeflogen. Wir sprechen in solchen Situationen gerne – manche mögen es jetzt despektierlich finden – vom "Journalisten-Gott", der uns gelegentlich aus der Patsche hilft.

Diesmal in Form einer herzerweichenden Liebeserklärung einer Tochter oder eines Sohns an den Papa. Der wunderbare, handgeschriebene Zettel lag auf der Straße, genau: in der Oberen Krämersgasse im Burgviertel von Nürnberg.

Ein Liebesbrief an den Super-Papa

"Lieber Papa, Ich liebe dich, du bist so cool und stark", heißt es da gleich im ersten Satz. Wir wissen nicht, wer diese Zeilen geschrieben hat. Und vor allem wissen wir nicht, weshalb der Zettel auf der Straße lag. Da aber gar nicht so weit entfernt eine Grundschule ist und die Schrift zum Grundschulalter passt, vermuten wir, dass der liebevoll geschriebene Brief voller Stolz noch auf dem Heimweg nach Schulschluss gezeigt wurde und dann verloren ging. Und womöglich sitzt nun ein Junge oder ein Mädchen daheim und weint dem verlorenen Brief nach. Unklar ist auch, ob die Zeilen noch einmal rechtzeitig für heute rekonstruiert werden konnten für den Super-Papa, der hier förmlich angehimmelt wird.

"Denn du bist mein Leben, und schön, groß und klug". Wer, liebe Väter, möchte nicht auch solche Sätze gewidmet bekommen? Die dann noch in roter Farbe weitergehen. "Papa du bist super und kannst schön: Malen", heißt es weiter.

Dann kommt allerdings eine Stelle, von der wir erst nicht wussten, ob wir sie zitieren sollen. Der Papa kann nämlich offenbar auch gut "Computer heken". Wir nehmen einmal an, dass gemeint ist, dass der Papa so gut Computer pflegen kann..., nicht wahr?

Auf jeden Fall ist dieser Papa "Cool!"

Wir wüssten ja zu gerne, wer er ist, und vor allem, wer diese großartigen Zeilen geschrieben hat. Sollte dies also jemand lesen, der die beiden kennt, wir würden uns freuen, die beiden kennenzulernen.

Unser Kontakt: Lokalredaktion Nürnberg, Marienstraße 9–11, 90327 Nürnberg, Telefon (09 11) 2 16 24 10, oder E-Mail.

ANDREAS FRANKE